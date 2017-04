Opona rowerowa, której nigdy nie przebijemy

Chyba każdy fan dwóch kółek i pedałów miał kiedyś tą wątpliwą przyjemność łatania przebitej opony w swoim rowerze. Do dzisiaj wielu rowerzystów wozi ze sobą podręczny zestaw łatek do awaryjnej naprawy, która jeśli mamy szczęście nigdy nie nastąpi. Z tym też problemem postanowiła zmierzyć się firma Bridgestone, która stworzyła projekt opony niewymagającej powietrza, a co za tym idzie eliminującej możliwość jej przebicia.

Ta niezwykle fantazyjna opona firmy Bridgestone nie tylko uwolni nas od konieczności zabierania ze sobą zapasowej dętki lub łatek, ale również od potrzeby zakupienia pompki rowerowej. W budowie tej opony rolę dętki przejął system specjalnie zaprojektowanych elastycznych szprych wykonanych z termoplastycznego tworzywa, które amortyzują wszelkie wyboje. Pozbawiona dętki opona jest praktycznie niezniszczalna w normalnym trybie użytkowania.

W tej chwili ciężko przewidzieć czy opona ta ma więcej zalet niż wad, gdyż jest to póki co dopiero koncept. Nie wiadomo jak konstrukcja ta zachowa się na wybojach i jak zniesie różne ukształtowanie terenu. Bridgestone opatentował jednak swoje rozwiązanie i za jakiś czas będzie chciał się pochwalić nowym produktem, który z całą pewnością docenią szczególnie osoby podróżujące rowerem do pracy.