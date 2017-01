Nokia 6 to pierwszy smartfon finów, którego nie kupicie

Nie dalej jak miesiąc temu Nokia ogłosiła swój wielki powrót do świata smartfonów. Oczywiście fińska ikona sama nie może się jeszcze bezpośrednio zająć produkcją urządzeń mobilnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby licencjonowała produkty wykonane przez inne jednostki takie jak założona jakiś czas temu firma HMD Global.

HMD Global to w wielkim uproszeniu fińska firma stworzona w celu produkowania smartfonów z logiem Nokia. Pierwszym poważnym przykładem działania tego mechanizmu jest model Nokia 6. Niestety zanim zaczniecie sięgać po portfel musicie być świadomi, że owy smartfon będzie dostępny w sprzedaży wyłącznie w Chinach. Co więcej jak na pierwsze podejście Nokii do tematu Androida po tak długiej przerwie nie można tu mówić o rewolucji.

Mamy tu do czynienia z designerską kopią dokonań Samsunga, choć warto zauważyć, iż zamiast taniego plastiku otrzymamy obudowę wykonaną z aluminium oraz szybą w technologii 2.5D Gorilla Glass. W środku znajduje się natomiast procesor Snapdragon 430, model X6 LTE, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, system operacyjny Android Nougat i aparat 16 Mpix z tyłu oraz 8 Mpix z przodu.

Cena modelu Nokia 6 ma wynosić około 250 USD.