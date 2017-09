Nocny Kochanek ponownie zaskakuje!

Niepokorny zespół Nocny Kochanek opublikował teledysk do wyjątkowej ballady „Dziewczyna z kebabem”. Jak sami muzycy podkreślają, bez tej piosenki nie może obyć się żaden koncert grupy. Czy nadwiślański kebab zasmakuje niemieckiej legendzie, zespołowi Scorpions? Tego dowiemy się już 1 grudnia w hali ERGO Arena.

Jedno z najczęstszych pytań kierowanych do zespołu Nocny Kochanek to: „O czym będą teksty na nowej płycie?”. Odpowiedź pojawia się zawsze ta sama: „O tym, co zawsze – o miłości”. Uczucie często niełatwe, zaplątane, ale jakże silnie pojawia się także w klimatycznej balladzie „Dziewczyna z kebabem”, która budzi ogromne emocje i wywołuje fale wzruszeń na każdym koncercie formacji. Nic dziwnego, że to właśnie ten utwór Nocni Kochankowie postanowili zobrazować teledyskiem.

Do pomocy zatrudnili najlepszych. Twórcy klipu – Grupa 13 – są jednymi z najbardziej docenianych w branży producentów wideo w Polsce. Stworzyli teledyski dla zespołów z najwyższej metalowej półki, takich jak: Behemoth, Belphegor, Amon Amarth, Decapitated czy Kreator. Autorem scenariusza, reżyserem oraz producentem klipu jest Dariusz Szermanowicz. Obraz powstał 30 sierpnia we Wrocławiu, a zdjęcia trwały tego dnia od rana do późnych godzin nocnych. W efekcie dostajemy nieoczywistą fabułę z udziałem pięknych kobiet, udane kadry i klimatyczne retro przebitki z trasy rockowej kapeli.

Zespół bardzo rzetelnie przygotowuje się do nadchodzącej trasy koncertowej, podczas której zagra ponad pięćdziesiąt koncertów. Nocny Kochanek postanowił w szczególny sposób przygotować się do swojego występu przed zespołem Scorpions. „Najpierw pojechaliśmy na dwa koncerty do Niemiec, gdzie przy okazji wpadliśmy na Oktoberfest, a ostatnio na próbach pijemy już tylko Jagermeistera” – komentuje z przymrużeniem oka Marcin Koćmierowski, menadżer Nocnego Kochanka.

Występ Nocnego Kochanka poprzedzi koncert Scorpions. Wydarzenie aplanowane jest 1 grudnia w hali ERGO ARENA. Wejściówki można nabywać poprzez strony internetowe: www.bilety.imprezyprestige.com, eBilet.pl oraz w sieci salonów Empik na terenie całego kraju. Wydarzenie organizuje agencja Prestige MJM.