Mark Zuckerberg zaprezentował swój system AI

Mark Zuckerberg już jakiś czas temu poinformował świat, że pracuje nad swoim własnym prywatnym asystentem, który ma mu pomóc w zarządzaniu domem. Wczoraj CEO Facebooka zaprezentował demo systemu, który nazwał Jarvis, i który przemawia głosem sławnego aktora Morgana Freemana.

W swoim krótkim filmiku Mark prezentuje podstawowe możliwości Jarvisa. Jest on w stanie po naszym przebudzeniu przedstawić plan dnia, przygotować tosty na śniadanie, zabawiać i śledzić nasze dziecko, kontrolować światło, puszczać muzykę zgodną z preferencjami domowników i odpowiadać na podstawowe pytania, w takim sam sposób jak robi to chociażby Siri czy OK Google. Sama nazwa systemu została oczywiście zapożyczona od fikcyjnego cyfrowego asystenta, który zawiadywał domem, firmą i zbroją komiksowego Tony’ego Starka (Iron Mana). Miły dodatkiem jest w tym wypadku jednak głos Morgana Freemana, który nadaje całemu projektowi niezwykle ciepły i przyjazny charakter. Mark nadal pracuje nad swoim Jarvisem i w przedstawionym filmie prosi użytkowników Facebooka o pomysły na dalszy rozwój nowej platformy.

To co dzisiaj zdaje się być hobbistycznym projektem młodego CEO może za jakiś czas przekształcić się w pełnoprawny produkt, który w tandemie z dedykowanym sprzętem stanie się wielkim konkurentem dla Google Home czy Amazon Alexa. Ostatecznie kto z nas nie chciałby w swoim domu móc rozmawiać z samym Morganem Freemanem, który dodatkowo zrobi nam śniadanie?