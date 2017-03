Gry z PS4 trafią na PC

Jeśli plany Sony się nie zmienią to już niedługo, dzięki usłudze PlayStation Now, będziemy mogli zagrać w tytuły, które były do niedawna zarezerwowane wyłącznie dla konsoli PlayStation 4.

Firma Sony poinformowała dzisiaj, że najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będziemy mogli zagrać w gry premium z konsoli PS4 na naszych pecetach. W tej chwili niestety nie znamy więcej szczegółów, ale jeśli wierzyć japońskiemu producentowi do dyspozycji subskrybentów PlayStation Now będzie większość tytułów z ich konsoli. W przeciągu kilku kolejnych tygodni Sony ma zamiar przeprowadzić kilka wewnętrznych testów.

Nie dalej jak w zeszłym miesiącu Sony poinformowało, że odpuszcza sobie na PS Now wszystkie platformy poza PC i PS4. W ten sposób gigant rynku gier video chce zapewnić wysoką jakość jednego kanału, który w założeniu ma być wart ceny miesięcznej subskrypcji.

Fani konsoli Microsoftu nie powinni się jednak czuć pokrzywdzeni, gdyż dla nich firma przygotowała usługę Xbox Game Pass, która oferuje około 100 tytułów z biblioteki Xbox 360 i Xbox One za cenę 10 USD miesięcznie. W przeciwieństwie do PS Now, które jest usługą streamingową, XGP pozwala na pobranie tytułu i zainstalowanie go na twardym dysku. Usługą ta ma ruszyć tej wiosny.