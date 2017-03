Bitcoin ma większą wartość niż złoto

Po raz pierwszy w historii cena Bitcoina przerosła wartość rynkową złota. W ten sposób najpopularniejsza kryptowaluta powróciła do formy po ogromnym upadku jak zaliczyła w połowie 2015 roku.

Kiedy dwa lata temu Bitcoin zdawał się być na krawędzi swojego istnienia, nikt nie przypuszczał, iż stanie się on lepszą inwestycją niż złoto. Z najnowszych danych wynika, iż jeden Bitcoin jest wart 1 238,11 USD, podczas gdy za uncję złota trzeba zapłacić „tylko” 1 237,73 USD. Różnica ta jest co prawda marginalna, ale w świecie finansów ma ogromne znacznie. Należy pamiętać, że w połowie 2015 roku wartość jednego Bitcoina wynosiła około 200 USD. Oczywiście z uwagi na charakter tej waluty jej zwycięstwo nad złotem będzie z całą pewnością chwilowe. Nie zmienia to jednak fakty, że Bitcoin podniósł się po ogromnym ciosie, który miał zakończyć jego błyskotliwą karierę. Pomimo tego wielkiego sukcesu raczej odradzamy (przynajmniej narazie) sprzedaż złotych łańcuszków, sygnetów i plomb. Historycznie kruszec ten jest nadal lepszą inwestycją, ale dobrze wiedzieć, że mamy teraz jakieś alternatywy.