ASUS Tinker to klon Raspberry Pi

Nie da się zaprzeczyć, że Raspberry Pi stał się przez lata jednym z ulubionych mikro-komputerów wszystkich domowych inżynierów. Ilość zastosowań dla tego malucha jest naprawdę imponująca, więc nic dziwnego, że również duże firmy komputerowe zapragnęły stać się częścią tego świata. Najnowszym graczem na tym rynku stała się firma ASUS, która przygotowała niemal wierną kopię Pi o nazwie Tinker.

W porównaniu do Raspberry Pi 3 model B układ ASUS Tinker może się pochwalić 2 GB RAM (Pi ma tylko 1), układem Rockchip RK3288 i procesorem 1,8 GHz quad-core ARM Cortex-A17. Poza tymi różnicami rodzaje zastosowanych portów i ich lokalizacja są niemal wierną kopią tego co znajdziemy w Raspberry Pi. Oczywiście takie rozwiązanie nie jest przypadkiem. Dzięki temu wszelkie peryferia, obudowy i akcesoria dla Pi powinny pasować jak ulał po zainstalowaniu produktu firmy ASUS.

Zdaniem producenta głównym powodem dla którego ktoś chciałby zmienić Pi na Tinkera jest między innymi fakt, że ASUS wykorzystał mocniejszy procesor. To, o czym jednak producent nam nie wspomina to fakt, że ich układ jest 32-bitowy, a ten w Raspberry 64-bitowy. Ponadto Tinker otrzymał wsparcie dla 4K HDMI i może się pochwalić szybszym modułem Ethernet.

To co jednak różni te dwa produkty bardziej niż cokolwiek innego to ich cena. ASUS Tinker kosztuje około 68 USD, czyli niemal dwa razy tyle co Pi.