Zeiss ZX1 – pełnoklatkowy kompakt

Producent obiektywów do aparatów fotograficznych i urządzeń mobilnych zaprezentował swój pierwszy pełnoklatkowy aparat cyfrowy. ZX1 jest kompaktem ze stałym obiektywem i natywnym dostępem do Adobe Lightroom CC.

Zeiss ZX1 wyposażony jest w 37,4-megapikselową matrycę i obiektyw Zeiss Distagon 35 mm o jasności f/2 z wbudowanym. Obydwa te elementy zostały zaprojektowane od podstaw przez Zeiss i mają zapewnić „obraz najwyższej klasy”. Ponadto sprzęt otrzymał 4,3-calowy ekran dotykowy i elektroniczny wizjer Full HD. Aparat może robić maksymalnie 3 zdjęcia na sekundę, kręcić wideo w jakości 4K w 30 kl./s oraz 1080p w 60 kl./s. W ZX1 znalazło się również miejsce dla aż 512 GB pamięci wewnętrznej, co przekłada się na około 6 800 zdjęć w formacie RAW lub ponad 50 000 fotek JPG. Urządzenie nie jest wyposażone w slot na zewnętrzne karty pamięci, a zrobione zdjęcia można przesyłać dalej za pomocą Wi-Fi, Bluetooth lub USB-C.

Co ciekawe, ZX1 będzie mógł służyć również do błyskawicznej edycji zrobionych zdjęć, a to dzięki wbudowanemu profesjonalnemu oprogramowaniu Adobe Lightroom CC. Program otrzymał oczywiście specjalny interfejs mobilny, za pomocą którego można korygować ustawienia zdjęć na niewielkim ekranie dotykowym. Aparat będzie dostępny w 2019 roku, ale producent nie podał ani dokładnej daty, ani przewidywanej ceny urządzenia.