Wywiad: LIKA (Angelika Wdowczyk)

LIKA (Angelika Wdowczyk) to pochodząca z Warszawy wokalistka, kompozytorka oraz autorka tekstów. Laureatka „Szansy na Sukces” (w edycji finałowej wystąpiła z zespołem Perfect w piosence: Ale wkoło jest wesoło).

Lika nie jest na estradzie nowicjuszką-amatorką. Ukończyła z wyróżnieniem klasę wokalną Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej I i II stopnia w Warszawie pod patronatem Akademii Muzycznej w Katowicach.

W 2019 roku zdecydowała się na mocny estradowy comeback. Jako wokalistka nagrała wtedy utwory Toga i Lekko tak oraz przebój Maanamu Szare Miraże. W 2020 r. została zakwalifikowana do opolskiego konkursu „Debiuty” w gronie 10 wykonawców, którzy ubiegali się o nagrody jury oraz publiczności.

Mini album Lika Inaczej to swoista wizytówka artystki i zapowiedź jej nowych muzycznych poszukiwań. Album oddziela jej poprzednie dokonania od tych, które teraz są jej najbliższe. Lika sama napisała teksty i skomponowała muzykę. Za produkcję utworów odpowiada Grzegorz Stasiuk (studio 7 Piętro).

W nagraniach udział wzięli: Kuba Frydrych – gitary, Tomasz Zieliński – bas, Przemek Kuczyński – perkusja, Grzegorz Stasiuk – klawisze.

„Sama siebie motywuję poprzez pisanie tekstów swoich piosenek. Chcę zatrzymać w nich najważniejsze chwile i prawdy, którymi chcę się kierować. Nie tego chcę to moja mantra, w której powtarzam sobie i innym, że nie wolno odkładać marzeń na później. Czas nie jest dla nas łaskawy. Przemyka między palcami, zaskakuje, zmienia nasze plany, gubi sens. Trzyma nas w garści. Co zatem możemy z tym zrobić? Warto próbować wypełniać go szczęściem do maksimum. Zadowalać siebie – przede wszystkim!”