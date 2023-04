Urodzinowa promocja na urządzenia i akcesoria VIVE VR

Firma HTC VIVE świętuje sześć lat istnienia swojego ekosystemu wirtualnej rzeczywistości VIVE, wprowadzając promocje na wybrane produkty VR, które można kupić na VIVE.com, Amazon.com lub u wybranych sprzedawców detalicznych.

Od 4 kwietnia 2023 r. do 23 kwietnia 2023 r.pełny zestaw VIVE Pro 2 (zawierający 1x HMD, 2x kontrolery i 2x stacje bazowe) jest dostępny ze zniżką 700 PLN i kosztuje 6 699 PLN. Przy każdym zakupie pełnego zestawu VIVE Pro 2 klienci otrzymają dodatkowo 12-miesięczną subskrypcję VIVEPORT Infinity bez dodatkowych kosztów, co pozwala zaoszczędzić łącznie ponad 1 149 PLN.

Sam VIVE Pro 2 HMD jest oferowany ze zniżką 350 PLN, w cenie 3 799 PLN z 12-miesięczną subskrypcją platformy VIVEPORT Infinity w prezencie.

VIVE Pro 2 to zestaw VR klasy premium o najwyższych obecnie parametrach technicznych, co czyni go najlepszymi goglami do biznesu. VIVE Pro 2 mają rozdzielczość 5K, częstotliwość odświeżania 120 Hz i szerokie pole widzenia do 120°.

Jeśli szukasz wciągającej rozrywki w podróży, to VIVE Flow jest idealnym rozwiązaniem. W limitowanej czasowo ofercie zestaw VIVE Flow jest dostępny w promocyjnej cenie 1 999 PLN ze zniżką 700 PLN oraz 12-miesięcznym dostępem do VIVEPORT Vista bez dodatkowych kosztów.

VIVE Flow oferuje dostęp do treści VR, pozwala na bezprzewodowy mirroring ekranu smartfona oraz stworzenie prywatnego ekranu kinowego dzięki przesyłaniu strumieniowemu filmów.

Wszystkie urządzenia objęte promocją są dostępne w sieciach: X-kom.pl, MediaExpert.pl, VortexVr.pl.