TEST: Bowers & Wilkins Px7 S2

Px7 S2 to słuchawki, których wskazanie grupy docelowej jest niezwykle łatwe. To bezwzględnie jedne z najlepiej brzmiących bezprzewodowych nauszników w tej cenie na rynku, których faktycznej jakości nie musi bronić wiarygodność topowej marki. Jeśli tylko dodatkowe elementy sprzedażowe słuchawek, takie jak waga, redukcja szumów czy sterowanie dotykowe nie są dla ciebie priorytetem, to może być zestaw dla ciebie. Jednak po kolei.

Jakość dźwięku i wydajność to obszary, w których Px7 S2 naprawdę się wyróżniają. Ich brzmienie jest wybitnie dobre. Tonalność jest spójna, od głębokich, teksturowanych, niskich częstotliwości do grzecznie jasnego, solidnego topu. Poziomy detali są zaskakująco imponujące i tworzą dobrze zorganizowaną scenę dźwiękową. Każda część nagrania otrzymuje wygodną ilość przestrzeni, w której może robić swoje, ale wszystkie elementy płynnie łączą się i żaden nie wydaje się wyobcowany, ani też żadnego nie brakuje.

To jednak w zakresie średnich tonów model ten ma najwięcej do powiedzenia. Słuchawki zawierają tak wiele informacji, że każdy wokal przekazuje tak wiele charakteru, emocji i postawy wykonawcy, że bezustannie czuliśmy się poruszeni propozycją producenta.

Choć Px7 S2 nie przodują w kwestii ekspresji rytmicznej, mimo wszystko są bardzo kompetentne. Potrafią wytworzyć w swojej prezentacji pewien stopień falistości, jeśli wymaga tego muzyka, i chociaż nie mają dość surowej kontroli rytmicznej, wymaganej przez niektóre gatunki, daleko im do beznamiętności.

Każdy wokal przekazuje tak wiele charakteru, emocji i postawy wykonawcy, że bezustannie czuliśmy się poruszeni propozycją producenta

Zmiany w aktywnej redukcji szumów należy zaliczyć na plus. Podczas gdy niektóre alternatywy o podobnej cenie, jak Sony WH-1000XM5, mogą poradzić sobie z jeszcze większą ilością hałasu z zewnątrz niż Px7 S2, słuchawki Bowers & Wilkins zdają egzamin w większości przypadków. Model Sony jest również lżejszy, ale nie tak designerski, estetyczny i starannie spasowany. Czuć, że brytyjska marka zna swoje mocne strony i gra nimi, by zdobyć uznanie określonego profilu klienta.

W miejscach, w których stykają się z użytkownikiem, Px7 S2 to w większości skóra wypełniona pianką zapamiętującą kształt – miękka i aromatyczna. Tam, gdzie tak nie jest, słuchawki te są wytrzymałe, przyjemne w dotyku i bezbłędnie wykonane z materiału lub podobnie wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Nauszniki są wygodne w noszeniu nawet przez wiele godzin, choć wydawać by się mogło, że przy wadze 307 gramów będą zbyt ciężkie. Nic bardziej mylnego, bo nawet w porównaniu z lżejszymi o 20-30% modelami okazuje się, że w praktyce nie ma się znacząco mniejszego komfortu z ich używania.

Jeśli chodzi o kontrolę, słuchawki nie mają tak szerokich opcji jak niektórzy rywale, charakteryzujący się mnogością rozwiązań, ale to, co oferują, jest bardzo dobrze zaimplementowane. Fizyczne elementy sterujące obejmują przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, odtwarzania/wstrzymywania, przeskakiwania do przodu/do tyłu oraz włączania/wyłączania/parowania Bluetooth na krawędzi prawej muszli, tuż nad gniazdem USB-C.

W schludnym, ładnie wykończonym etui znajdują się kable USB-C/USB-C i USB-C/

3,5 mm, ponieważ gniazdo USB-C może służyć zarówno do zasilania, jak i odsłuchu.

Na lewej słuchawce znajduje się również przycisk, który można zdefiniować w aplikacji Bowers & Wilkins Music, jako uruchamiający redukcję hałasu lub wywołujący asystenta głosowego Google czy Siri (nie ma go wbudowanego). Apka jest czysta, stabilna i nie przeciążona opcjami. W rzeczywistości poza zdefiniowaniem funkcji przycisku po lewej stronie i uzyskaniem dostępu do niektórych ustawień korektora, nie ma w niej żadnych niepotrzebnych udziwnień.

Px7 S2 to drogie słuchawki i nie da się ukryć, że jeśli patrzy się wyłącznie na mnogość funkcji to za mniejsze pieniądze można otrzymać jej więcej w konkurencyjnych modelach. Zarazem jest to zupełnie inaczej sprofilowany produkt, niż wspomniane słuchawki Sony i nieporównywalnie lepszy pod względem jakości dostarczanego dźwięku do uszu od podobnie pozycjonowanego Bose QuietComfort 45, które do propozycji Bowers & Wilkins nie mają nawet przysłowiowego startu.

Jeśli więc jakość dźwięku jest dla ciebie najważniejszym elementem zakupowym, podoba ci się design Px7 S2, a ich cena nie jest dla ciebie problemem, będzie to najpewniej jeden z najważniejszych modeli, które będziesz brać pod uwagę podczas zakupów.

Specyfikacja