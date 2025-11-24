Ad image
Szwedzki Drag Queen Calendar 2026 już dostępny

Barwa, ekspresja i wsparcie dla społeczności LGBTQI

Michał Lis
Michał Lis
3 minut(y) czytania

Szwecja doczekała się swojego pierwszego oficjalnego Drag Queen Calendar – artystycznego projektu, który łączy dwunastu najbardziej rozpoznawalnych performerów sceny drag w kraju. Kalendarz na rok 2026 powstał z myślą o celebracji różnorodności, humoru i siły drag, a jego premierze towarzyszył materiał w programie Nyhetsmorgon stacji TV4, w którym pojawili się twórcy oraz okładkowa gwiazda – Vanity Vain.

Artystyczny hołd dla sztuki drag

Za wizualną stronę projektu odpowiada stylistyczny duet: Peter Englund, autor dwunastu unikatowych koncepcji, oraz fotografka Anna Vinterfall. Nad całym przedsięwzięciem czuwa Nina Saving z Konstexpo.

W kalendarzu znalazły się portrety ikon szwedzkiej sceny drag, w tym: Admiry (zwyciężczyni Drag Race Sverige), kultowej Babsan czy charyzmatycznej Vanity Vain – finalistki Drag Race Sverige, laureatki tytułu „Drag of the Year” podczas gali QX, a także uczestniczki RuPaul’s Drag Race Global All Stars.

Projekt od pierwszych dni budzi duże zainteresowanie, a jego twórcy podkreślają, że ma on wymiar nie tylko artystyczny, lecz także społeczny.

– To eksplozja koloru, ekspresji i indywidualności – projekt, który daje sztuce drag przestrzeń, na jaką zasługuje – mówi Nina Saving.

Kalendarz, który niesie wsparcie

Publikacja została wydrukowana w formacie A3 na satynowym papierze premium, z kolekcjonerskim, kolorowym wykończeniem. Kalendarz kosztuje 157 PLN i można go kupić poprzez Imaginzone.

10% zysków trafi do The Rainbow Foundation, organizacji wspierającej prawa osób LGBTQI.

– Kupując kalendarz, nie tylko zdobywasz najpiękniejszy kalendarz roku – wspierasz także naszą pracę na rzecz społeczności LGBTQI. W czasach rosnącej anty-LGBTQI propagandy takie inicjatywy są niezwykle ważne – podkreśla Embla Kullberg, sekretarz generalna The Rainbow Foundation.

Limitowane, podpisane wydruki

Dla fanów, którzy chcą czegoś więcej, przygotowano ekskluzywne fine-art prints – numerowane i ręcznie podpisywane przez artystów. Dostępne na Imaginzone.com oraz w QX Shop, wykonywane są na bawełnianym papierze o połyskującym wykończeniu i archiwalnej trwałości przekraczającej 100 lat. Wersje z ramą i bez, limitowany nakład i kolekcjonerski charakter czynią z nich idealny świąteczny prezent.

Uczestnicy kalendarza:

  • Admira
  • Almighty Aphrodiey
  • Babsan
  • Bebulah
  • Bland Drakar och Dragqueens (Inga Tvivel, Björta, Petter Wallenberg)
  • Brenda Mandlar
  • Eris Arcana
  • Fontana
  • Lena BH
  • Miss Petersson
  • Miss Tobi
  • Vanity Vain

Więcej o projekcie, materiały prasowe i możliwość zakupu: imaginzone.com.

