Sony odsłania piątą generację swojej najpopularniejszej serii pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych. Nowy α7 Votrzymał świeżo opracowaną matrycę CMOS Exmor RS partially stacked o rozdzielczości 33 Mpix oraz procesor obrazu BIONZ XR2 z układami AI znanymi z najnowszych modeli serii Alpha. W praktyce oznacza to wyższą wydajność w każdym aspekcie – od inteligentnego rozpoznawania obiektów, przez szybkość działania, po lepszą kolorystykę i szersze możliwości filmowe.

Równolegle firma zapowiedziała nowy, kompaktowy obiektyw FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS II, stworzony z myślą o pełnym wykorzystaniu potencjału zdjęć seryjnych α7 V.

– α7 V na nowo określa możliwości wszechstronnego aparatu pełnoklatkowego – mówi Yann Salmon-Legagneur z Sony Europe. – To zaawansowane i potężne narzędzie, które pozwoli twórcom wejść o poziom wyżej.

AF oparty na AI – 30% lepsze rozpoznawanie obiektów

Wbudowany procesor AI znacząco zwiększa możliwości autofokusa. Sony deklaruje nawet 30% skuteczniejsze rozpoznawanie obiektów, szybsze i dokładniejsze śledzenie oraz stabilniejszą pracę w trudnych warunkach. System AF korzysta z 759 pól detekcji fazy i pokrywa 94% kadru, działając nawet w oświetleniu –4 EV.

Nowością jest również AI-AWB, czyli automatyczny balans bieli wspierany uczeniem maszynowym – aparat analizuje scenę, rozpoznaje źródła światła i dostosowuje kolory, zmniejszając potrzebę późniejszej korekcji.

30 kl./s, brak blackoutów i wstępne przechwytywanie

Zastosowanie matrycy o 4,5× szybszym odczycie oraz procesora BIONZ XR2 oznacza świetną dynamikę pracy:

zdjęcia seryjne do 30 kl./s w 14-bitowym RAW,

brak blackoutów w wizjerze,

AF/AE odświeżane 60 razy na sekundę,

tryb pre-capture, zapisujący obraz do 1 sekundy przed naciśnięciem spustu.

Dla fotografów przyrody czy sportu – rzecz nie do przecenienia.

Zakres dynamiczny sięga 16 stopni, co gwarantuje bardzo naturalne przejścia tonalne nawet w kontrastowych scenach.

Mocniejsze wideo: 4K 60p z oversamplingiem z 7K oraz 4K 120p

Nowa α7 V celuje również w użytkowników hybrydowych. Aparat oferuje:

4K 60p z oversamplingiem z pełnych 7K,

4K 120p w trybie APS-C,

pełny odczyt pikseli bez binningu,

tryb „Active Dynamic”, zapewniający skuteczniejszą stabilizację podczas filmowania z ręki,

automatyczne kadrowanie oparte na AI,

nowy system redukcji zakłóceń oraz ulepszony mikrofon.

Dzięki skuteczniejszemu chłodzeniu kamera ma pozwalać na dłuższe nagrania 4K bez przegrzewania.

Większa ergonomia, nowy ekran i lepsza łączność

Sony poprawiło uchwyt, ergonomię przycisków oraz żywotność baterii. Nowy ekran z 4-osiową regulacją zapewnia swobodę pracy zarówno w pionie, jak i poziomie. Aparat obsługuje Wi-Fi 6 GHz, a na pokładzie znalazły się dwa porty USB-C.

Nowy obiektyw FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS II

Zaprezentowany z korpusem zoom jest lżejszy, szybszy i zoptymalizowany do współpracy z systemami AF w α7 V. W połączeniu z aparatem umożliwia nawet 120 kl./s zdjęć seryjnych przy śledzeniu AF/AE oraz wspólną stabilizację obrazu (korpus + obiektyw). Ma być uniwersalnym szkłem do codziennego fotografowania i filmowania.

Ekologia: Road to Zero

Produkcja aparatu i obiektywów odbywa się w zakładach zasilanych w 100% energią odnawialną, a opakowania wykonano z materiału Original Blended Material, zastępującego plastik.

Ceny i dostępność

Sony α7 V – w sprzedaży od 2 grudnia 2025 r.

Zestaw α7 V M (body + obiektyw) – luty 2026 r.

Obiektyw FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS II – luty 2026 r.

Szczegóły techniczne: sony.pl/electronics/aparaty-z-wymiennymi-obiektywami/ilce-7m5