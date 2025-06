Czerwiec 2025, 6/2025

W tym wydaniu dajemy w kość nudzie. Technologia to nie tylko megapiksele i cyferki – to styl życia, wybór wartości i… dobra zabawa. Sprawdzamy gadżety, które nie boją się wody, upadków ani codziennego chaosu. Przedstawiamy, jak OPPO A5 Pro 5G radzi sobie w roli cyfrowego twardziela – to prawdziwy czołg z funkcją selfie. Swatch Scubaqua udowadnia z kolei, że zegarek może być kolorowy jak tropikalna rafa i wciąż mieć klasę.

Co w domu? Domowe biurko 2.0 to przestrzeń pracy i relaksu, która nie przypomina już szarego kąta z laptopem. Pokazujemy, jak uporządkować kable, poprawić ergonomię i dodać trochę stylu z pomocą rozwiązań Baseus.

Wychodząc poza cztery ściany, jeśli kochacie auta z charakterem – poznajcie BMW M135 xDrive. Zadziorny, szybki, stylowy. Idealny urwis na miejskie eskapady.

W tym wydaniu poruszamy też temat bardziej świadomych zakupów – etyczny poradnik elektroniki pomoże ci wybrać odpowiedzialnie. Nie zabraknie też smart pierścieni, które łączą biżuterię z technologią oraz sprawdzonych pomysłów na to, jak zabezpieczyć dom, żeby spać spokojnie.

To wydanie jest jak playlisty na lato: różnorodne, świeże i z nutą czegoś, co po prostu poprawia nastrój. Wchodzisz w to?

Przejrzyj numer tutaj.