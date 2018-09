Oculus Quest – bezprzewodowy zestaw VR

Na konferencji deweloperskiej OC5 Facebook zaprezentował zupełnie nowy headset. Oculus Quest ma być pośrednią opcją pomiędzy obecnymi na rynku propozycjami marki. Zestaw ma oferować podobne możliwości, co Oculus Rift, a jednocześnie być w pełni bezprzewodowy.

Podczas prezentacji Oculusa Quest Mark Zuckerberg nazwał go „idealnym systemem VR”. Nowy headset ma być całkowicie bezprzewodowy, a zamontowane w nim czujniki pozycyjne umożliwiać grę w tytuły dostępne do tej pory jedynie na Rifcie. Urządzenie wyposażone zostało w znane z Go ekrany o rozdzielczości 1600 x 1440 na każde oko z możliwością ustawienia rozstawu soczewek oraz wbudowany system audio. W przeciwieństwie do mniejszego headsetu Quest umożliwi użytkownikowi poruszanie się po przestrzeni VR na własnych nogach. Zintegrowane czujniki obejmą swoim zasięgiem obszar o powierzchni ok. 370 m2.

Zamiast połączenia z komputerem Quest wykorzystuje własny system operacyjny bazujący na Androidzie. Do okularów VR dołączone są dwa kontrolery, które pozwalają na rejestrowanie ruchu w sześciu stopniach swobody. Według Facebooka nowy Oculus przeznaczony jest przede wszystkim do gier, a w momencie premiery będzie można zagrać na nim w 50 tytułów. W bibliotece urządzenia oczywiście nie znajdą się pecetowe tytuły (chociaż Facebook nie wyklucza, że w przyszłości będą one dostępne na Queście), za to zagramy na nim przykładowo w przygodówkę Moss lub symulator wspinaczki The Climb. Oculus Quest będzie dostępny w sprzedaży wiosną przyszłego roku. Urządzenie wyceniono na 400 USD (ok. 1 460 PLN).

Podczas konferencji OC5 Facebook zaprezentował także inne nowości, które już niedługo znajdą się na urządzeniach z serii Oculus. Znajdą się wśród nich realistyczne awatary z plastyczną mimiką – ich naturalne ruchy mają sprawiać wrażenie kontaktu z prawdziwym człowiekiem w przestrzeni VR. Użytkownicy będą mogli również ubierać swoje awatary w samodzielnie wykonane, personalizowane rendery 3D. Znając wyobraźnię i możliwości internautów, ta ostatnia opcja może w przyszłości przyprawić niejednego miłośnika VR o zawał serca.