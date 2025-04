Lana Del Rey z nowym singlem Henry, come on

Lana Del Rey zaprezentowała światu swój najnowszy singiel Henry, come on. Utwór ukazał się nakładem Polydor Records, a jego autorką i współproducentką jest sama Lana, wraz z Lukiem Lairdem. Za współprodukcję odpowiada także Drew Erickson.

Nowa piosenka to melancholijna ballada, utrzymana w charakterystycznym dla artystki stylu, łącząca romantyzm z nostalgią i emocjonalnym ładunkiem. Henry, come on to kolejny dowód na to, że Lana Del Rey wciąż potrafi zaskakiwać subtelnością i głębią swojego brzmienia.