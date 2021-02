Jeff Bezos rezygnuje z funkcji CEO Amazonu

Nadchodzi koniec pewnej epoki. Jeff Bezos stał na czele Amazonu od samego początku działalności firmy, ale teraz multimiliarder zdecydował się przekazać pałeczkę jednemu ze swoich wieloletnich współpracowników i zająć się innymi projektami.

W oficjalnym oświadczeniu Jeff Bezos podkreśla, że praca na stanowisku CEO Amazonu to duża odpowiedzialność, która pochłania wiele czasu i energii. Odejście z zajmowanej pozycji pozwoli mu skupić się na innych projektach, w tym Day 1 Fund, Bezos Earth Fund i przedsiębiorstwo Blue Origin. Oczywiście nie oznacza to całkowitego rozstania z Amazonem – Bezos obejmie funkcję prezesa rady wykonawczej technologicznego giganta, co pozwoli mu odgrywać ważną rolę w tworzeniu nowych produktów i usług.



Dotychczasowy prezes ostatecznie opuści stanowisko w trzecim kwartale bieżącego roku. Na stanowisku zastąpi go pomysłodawca i prezes Amazon Web Services, Andy Jassy. To wieloletni współpracownik Bezosa, pracujący dla Amazonu od 1997 roku; pod jego pieczą AWS stało się jedną z najbardziej dochodowych gałęzi portalu.



Bezos stał na czele Amazonu od 1994 roku, kiedy to wpadł na pomysł założenia księgarni internetowej. Od tego czasu firma rozwinęła się do postaci międzynarodowego imperium technologicznego, oferującego własną elektronikę i szereg usług sieciowych dla biznesu i klientów indywidualnych. Wszystko wskazuje na to, że pod przewodnictwem Jassy’ego Amazon nie zmieni zbytnio swojej strategii biznesowej, raczej kontynuując to, co zaczął pod rządami jego poprzednika.