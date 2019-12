JBL prezentuje słuchawki zasilane energią słoneczną

Pojemność baterii to jeden z najważniejszych czynników, na jaki zwracamy uwagę podczas zakupu bezprzewodowych słuchawek. W projektowanym właśnie modelu Reflect Eternal JBL chce zupełnie wyeliminować konieczność ładowania akumulatora.

Sercem nowej technologii ma być Exeger Powerfoyle – materiał zdolny do pobierania energii z naturalnego i sztucznego światła. Wykonany z niego panel zostanie wbudowany w pałąk słuchawek. Według JBL wystarczy 1,5 godziny spędzonej na zewnątrz w słoneczny dzień, by słuchawki pracowały przez 68 godzin. Materiał Powerfoyle jest przystosowany do zbierania nie tylko promieni padających bezpośrednio na niego, ale także tych rozproszonych. Baterię będzie można uzupełniać również za pomocą sztucznego światła (chociaż z mniejszą wydajnością) oraz standardowo, poprzez port USB – 15 minut klasycznego ładowania przełoży się na około 2 godziny pracy.

JBL Reflect Eternal zostaną wyposażone w przetworniki o średnicy 40 mm, pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz i Bluetooth 5.0. Znajdziemy w nich także szereg technologii znanych z innych produktów firmy: TalkThru i AmbientAware służące do nasłuchiwania dźwięków otoczenia oraz możliwość sparowania z kilkoma urządzeniami naraz. Słuchawki będą odporne na przypadkowe zamoczenie w standardzie IPX4.

Aby sfinansować stworzenie Reflect Eternal, JBL zwrócił się do społeczności fanów i ogłosił crowdfundingową zbiórkę poprzez portal Indiegogo. Cel został już osiągnięty, ale na stronie wciąż można zamówić słuchawki w cenie 100 USD (ok. 380 PLN) – cena wersji komercyjnej ma oscylować około 165 USD (ok. 630 PLN). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Reflect Eternal trafią do klientów w październiku 2020 roku.