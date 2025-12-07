Grudzień 2025, 12/2025

Grudzień to moment zawieszenia, w którym świat na chwilę zwalnia, jakby potrzebował złapać oddech po dwunastu miesiącach biegu. To czas, w którym patrzymy na to, co było, ale też trochę na to, co dopiero się wydarzy. I może dlatego grudniowy numer magazynu T3 zawsze jest dla mnie wyjątkowy – łączy technologię z tym bardzo ludzkim rytuałem domykania roku.

W tym wydaniu mamy świąteczny prezentownik, który nie udaje, że wybór jest prosty, ale stara się go uprzyjemnić.

Testujemy sprzęty, które potrafią odmienić codzienność: projektor Sony VPL-XW5100ES zamieniający ścianę w kino, Dyson HOT+COOL HP2 De-NOx, który czyści powietrze tak skutecznie, jakby chciał wynaleźć nowy sposób oddychania, oraz Sage Oracle Dual Boiler – ekspres, który parzy kawę tak dobrą, że trudno uwierzyć, że stoi w kuchni, a nie w kawiarni. Przyglądamy się też OnePlusowi 15 – telefonowi, który w świecie kompromisów sprytnie się im wymyka.

Końcówka roku to dobry moment, by zrobić sobie prezent. Może nawet taki, który zostanie z nami dłużej niż sezon. Jeśli któryś z nich znajdziecie na kolejnych stronach – tym lepiej. W końcu to był intensywny rok. Warto go zamknąć czymś, co sprawi, że kolejny zaczniemy z odrobiną zachwytu.

Przejrzyj numer tutaj.