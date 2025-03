Gap stawia na wygodę i pewność siebie w wiosennej kampanii „Feels like Gap”

Marka Gap prezentuje swoją najnowszą kampanię „Feels like Gap”, podkreślającą znaczenie pewności siebie i komfortu w codziennym stylu. Kolekcja oparta na miękkich, wygodnych tkaninach zachęca do swobodnej ekspresji, łącząc ponadczasowy styl z nowoczesnym podejściem do mody.

Twarzą kampanii została Parker Posey – aktorka znana z niekonwencjonalnego stylu i odwagi twórczej. Współpraca z nią wnosi do kampanii optymizm i poczucie humoru.

„Poczucie komfortu to najwyższy poziom pewności siebie” – mówi Mark Breitbard, prezes i dyrektor generalny marki Gap. „Nasza wiosenna kolekcja, składająca się z niezwykle miękkich ubrań, została zaprojektowana tak, by każdy mógł czuć się swobodnie. Parker Posey to prawdziwa ikona Gap – jej autentyczność inspiruje innych do wyrażania siebie”.

Wiosenna kolekcja Gap 2025 to propozycja dla osób ceniących wygodę i styl. Kluczowe elementy kolekcji obejmują:

UltraSoft Carpenter Jeans – nowoczesna wersja klasycznego fasonu w zestawieniu z Denim Big Shirt w kolorze naturalnym,

– nowoczesna wersja klasycznego fasonu w zestawieniu z Denim Big Shirt w kolorze naturalnym, Modern Rib Cropped T-Shirt – inspirowany latami 90. model w odcieniu Camel Tan Stripe,

– inspirowany latami 90. model w odcieniu Camel Tan Stripe, Organic Cotton Vintage Cropped Tee – miękka i luźna interpretacja klasycznego Vintage Tee,

– miękka i luźna interpretacja klasycznego Vintage Tee, Relaxed Icon Denim Jacket – bestsellerowa kurtka w nowej, obszernej odsłonie.

Kampania powstała dzięki współpracy kobiet z branży kreatywnej – fotografki Amy Troost, reżyserki Talii Collis i choreografki Sadie Wilking. W centrum narracji znajduje się Parker Posey tańcząca w otoczeniu grupy tancerzy do utworu Mama’s Eyes pop-artystki Mette. 90-sekundowy spot przekazuje przesłanie akceptacji i swobodnej ekspresji.

„Pewność siebie to uczucie, że możesz być najlepszą wersją siebie” – podkreśla Parker Posey. „Praca przy tej kampanii przypomniała mi lata młodości, kiedy tańczyłam bez skrępowania. Było to świeże i pełne optymizmu.”

Kampania ruszyła 27 lutego i obejmuje media cyfrowe, przestrzeń miejską, social media oraz kanały marki Gap. W ramach projektu dostępny jest interaktywny lookbook, specjalna playlista w sklepach oraz kreatywne treści w mediach społecznościowych.

Nowa kolekcja dostępna jest na www.gap.pl.