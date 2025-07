Creative Stage Pro – kompaktowy soundbar 2.1 z kinowym brzmieniem do salonu i biura

Marka Creative zaprezentowała nowe rozwiązanie audio dla miłośników dobrego brzmienia, którzy cenią minimalizm i uniwersalność. Creative Stage Pro to kompaktowy soundbar 2.1 z subwooferem, który dzięki technologii SuperWide i wsparciu dla Dolby Audio oferuje przestrzenne, dynamiczne brzmienie nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Soundbar został zaprojektowany z myślą o użytkownikach korzystających z wielu źródeł dźwięku – od komputerów, przez telewizory, aż po konsole i smartfony. Z powodzeniem odnajdzie się zarówno w salonie, jak i w domowym biurze, a dzięki dwóm trybom pracy (Near Field i Far Field) dostosowuje emisję dźwięku do charakteru przestrzeni.

Dźwięk, który wypełnia przestrzeń

Creative Stage Pro oferuje zestaw dwóch głośników pełnozakresowych (85 x 55 mm) umieszczonych w listwie oraz pasywnego subwoofera z głośnikiem o średnicy 133 mm. Konfiguracja 2.1 zapewnia pełne pasmo przenoszenia od 30 Hz do 20 kHz, moc szczytową do 160 W, a także wyraźne dialogi, wyczuwalne niskie tony i realistyczne efekty przestrzenne.

System wspiera standard Dolby Audio (Dolby Digital Plus), a technologia SuperWide poszerza scenę dźwiękową, nadając filmom, grom i muzyce wrażenie głębi i naturalności.

Nowoczesna łączność i prosta integracja

Creative zadbało o szeroki wybór złączy, co czyni Stage Pro wyjątkowo wszechstronnym urządzeniem:

HDMI ARC z obsługą CEC – umożliwia sterowanie soundbarem za pomocą pilota od telewizora,

Bluetooth 5.3 – stabilna i szybka transmisja z urządzeń mobilnych,

Wejście optyczne (TOSLINK) – do połączenia z konsolą lub telewizorem,

USB-C Audio – dla komputerów i laptopów,

Wejście AUX 3,5 mm – do klasycznych źródeł analogowych.

Dzięki temu Stage Pro bez problemu współpracuje z telewizorami, konsolami (np. PlayStation, Nintendo Switch), komputerami oraz smartfonami, zachowując świetną jakość brzmienia w każdej konfiguracji.

Stylowy minimalizm i przemyślana forma

Zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach soundbar zachwyca elegancką, czarną obudową i kompaktowymi wymiarami. Prosty montaż i brak zbędnych kabli czynią go idealnym wyborem do małych mieszkań i stylowych przestrzeni biurowych. To sprzęt, który nie tylko dobrze brzmi, ale też dobrze wygląda – bez kompromisów.

Creative Stage Pro jest już dostępny na stronie producenta creative.com/StagePro w cenie 599 PLN, a od połowy sierpnia trafi także do oferty największych sieci handlowych w Polsce – RTV Euro AGD, Media Expert oraz MediaMarkt.