Fotografia kolekcjonerska – aukcja w DESA Unicum i kolekcja w Samsung Art Store

Fotograficzny portret Marilyn Monroe, Milesa Davis’a czy The Beatles to marzenie niejednego fana kina czy muzyki, ale także łakomy kąsek dla kolekcjonerów sztuki. Już niebawem te i wiele innych wyjątkowych zdjęć można będzie wylicytować w Polsce. Uzupełnieniem domowej galerii mogą też być fotografie z kolekcji Lumas czy YellowKorner, które dostępne są w ramach sklepu ze sztuką Art. Store na telewizorze Samsung The Frame.

Fotografia ma różne oblicza. Obok tej kolekcjonerskiej, która na aukcjach osiąga zawrotne kwoty, są zdjęcia o wartości sentymentalnej, stanowiące zapis najważniejszych lub najciekawszych chwil w życiu. Dziś możemy tworzyć domowe galerie, które łączą tradycyjne wydruki ze sztuką w wydaniu cyfrowym, a z pomocą przychodzą nowe technologie, takie jak te oferowane przez telewizor The Frame. To unikatowe połączenie klasyki z nowoczesnością otwiera przed kolekcjonerami nowe możliwości gromadzenia i podziwiania sztuki.

Już niebawem, bo 28 kwietnia odbędzie się pierwsza w 2022 roku aukcja DESA Unicum w całości poświęcona fotografii kolekcjonerskiej. Pod młotek pójdzie blisko 160 zdjęć podzielonych na dwa katalogi „Klasyka i awangarda artystyczna” oraz „Sławy, gwiazdy, osobowości”. Wśród autorów m.in. Edward Hartwig, Henryk Hermanowicz, Ansel Adams, Milton H. Green czy Anton Corbijn. Na aukcji znajdą się portrety Marilyn Monroe, Milesa Davis’a, Leonardo DiCaprio, The Beatles czy Andy’ego Warhola. Wszystkie fotografie można obejrzeć na wystawie przedaukcyjnej w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie.

The Frame: sposób na zdjęcia w nowej odsłonie

Telewizor Samsung The Frame naturalnie wpisuje się w kontekst sztuki. Z perspektywy kolekcjonera stanowi nowy sposób na prezentację dzieł cyfrowych w świetnej jakości i w pięknej oprawie, którą można dopasować do już istniejącej kolekcji. Z drugiej strony, za sprawą dedykowanego sklepu ze sztuką Art Store użytkownicy mogą uzupełnić domową kolekcję sztuką i zdjęciami pochodzącymi z prestiżowych galerii, takich jak Lumas czy YellowKorner.

W Trybie Sztuka ekran The Frame staje się swoistym cyfrowym płótnem, na którym można także wyświetlić swoje własne zdjęcia. Prześlemy je za pomocą smartfona lub USB. Do zdjęć można także dodać artystyczne filtry, które nadadzą fotografiom niepowtarzalnego charakteru.

Telewizor The Frame o przekątnej 32” idealnie zaprezentuje zdjęcia portretowe. Uchwyt Przylegający pozwala na szybką i prostą instalację telewizora na ścianie wśród innych dzieł. Dopełnienie stanowi wymienna ramka dostępna w różnych stylach i kolorach. The Frame oferowany jest także w wersji 55”, 65”, 75” i 85”, dzięki czemu dopasuje się do różnych stylów życia i przestrzeni mieszkalnych.

W tym roku Samsung i DESA Unicum łączą siły. Telewizor Samsung The Frame został partnerem technologicznym domu aukcyjnego DESA Unicum i na stałe wpisze się w cykl wystaw i aukcji „Młodej Sztuki”.