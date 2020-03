Zmiany w ramówce HBO GO na marzec 2020

Na pewno młodych widzów, jak również ich rodziców ucieszy fakt, że do marcowej ramówki HBO GO udało się, wcześniej niż dotychczas planowano, dołączyć cztery filmy animowane, w tym premierę LEGO. Przygoda 2. Wszystkie tytuły pojawią się w HBO GO już jutro, w środę 25 marca.

Będą wśród nich:

– Auta – uwielbiany przez najmłodszych wielki przebój wytworni Pixar; historia młodego i bardzo ambitnego samochodu wyścigowego Zygzaka McQueena; film zdobył dwie nominacje do Oscara.

– Auta 2 – kolejna część kasowego hitu opowiadającego o szybkim jak błyskawica Zygzaku McQueenie, jego wiernym przyjacielu Złomku i innych, pełnych uroku autach.

– Herkules – animowana historia Herkulesa, najsilniejszego człowieka na ziemi; film produkcji Disneya otrzymał cztery Nagrody Annie, a nagrana specjalnie na jego potrzeby piosenka “Go The Distance” była nominowana do Oscara i Złotego Globu.

– LEGO. Przygoda 2 – bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto.

Z ramówki wycofane zostają natomiast dwa odcinki poniższych programów:

– Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 6 – odcinek wycofany z dnia 30 marca

– Batwoman, odc. 17 – odcinek wycofany z dnia 31 marca

Nowości w HBO GO na pozostałe dni marca:

24 marca

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 2

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 2

Rodzice, odc. 4

Kłamstwa II, odc. 4

Batwoman, odc. 16

25 marca

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 9

Auta

Auta 2

Herkules

LEGO. Przygoda 2

26 marca

Dave, odc. 4

Devs, odc. 5

Prezydent z kreskówki III, odc. 9

Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówka

Diego

27 marca

Lepsze życie IV, odc. 5

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 16

Niesamowity świat Gumballa II, odc. 1-20

Dzienniki Zen Garry’ego Shandlinga, odc. 1-2

Kill Chain: Cyberatak na demokrację

Na planie

28 marca

Kontra: Sieć, odc. 7

W potrzebie IV, odc. 8

Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha

Hudson Hawk

Uczeń czarnoksiężnika

Ostrym nożem

29 marca

Współczesna rodzina XI, odc. 8

Złote wyjście

Jutro wstanie nowy dzień

30 marca

Westworld III, odc. 3

Czarny poniedziałek II, odc. 3

Axios III, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 6 (odcinek wycofany)

Trzy dni i jedno życie

Boso w parku

31 marca

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 3

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 3

Rodzice, odc. 5

Kłamstwa II, odc. 5

Batwoman, odc. 17 (odcinek wycofany)