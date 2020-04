Yamaha prezentuje cztery nowe modele klasy high-end

Yamaha umacniając swoją pozycję w świecie high-end, wkrótce wprowadzi do sprzedaży cztery całkowicie nowe konstrukcje – trzy wzmacniacze zintegrowane: A-S1200, A-S2200 i A-S3200, a także podstawkowe kolumny głośnikowe NS-3000 wraz z zaprojektowanymi dla tego modelu opcjonalnymi podstawkami SPS-3000. Każdy z nowych modeli urzeczywistnia niesamowitą dbałość o szczegóły, przejawiającą się w doskonałej jakości wykończenia i dostrojenia urządzeń pod kątem uzyskania czystego i naturalnego brzmienia.

Już pierwsza w ofercie integra, A-S1200, wprowadza rozwiązania dotychczas spotykane w znacznie droższych, flagowych urządzeniach hi-fi, m.in. wysokiej jakości kondensatory polipropylenowe, których pomagają uzyskać ekspresyjny dźwięk, transformator toroidalny dostarczający ogromną energię, niezbędną do stworzenia dynamicznego i muzykalnego przekazu, a także konstrukcję o niskiej impedancji i nowość – Mechanical Ground Concept – zwiększający do maksimum sztywność, aby zapewnić rytmiczny bas.

Toroidalne źródło mocy

Transformator toroidalny o mocy 625 W pozwala uzyskać maksymalną moc wyjściową 2 × 160 W (4 Ω, 1 kHz, 0,7% THD). Moc znamionowa urządzenia wynosi 2 × 90 W (20 Hz – 20 kHz, 0,07% THD) przy obciążeniu 8 Ω i rośnie do wartości 2 × 150 W przy 4 Ω. W połączeniu z szeregiem funkcji i komponentów klasy high-end, transformator toroidalny ułatwia przekazanie muzycznych emocji do słuchacza.

Jak za dawnych lat – wychyłowe wskaźniki

Dynamikę i rytm muzyki nie tylko można poczuć, lecz także zobaczyć. Centralną część przedniej ścianki zajmują wskaźniki poziomu. Stanowiące ukłon w stronę złotej ery hi-fi, równocześnie potwierdzają znaczenie klasycznych urządzeń hi-fi dla dzisiejszych wymagających miłośników muzyki. Delikatne podświetlenie LED, nasyca domowe wnętrze ciepłymi emocjami, jeszcze bardziej zwiększając radość ze słuchania swoich ulubionych nagrań.

Koncepcja niskiej impedancji i Mechanical Ground Concept

U podstaw wysokiej jakości brzmienia, leży stworzona przez projektantów Yamahy koncepcja niskiej impedancji, pozwalająca uzyskać otwartą, naturalną scenę dźwiękową, dzięki czemu słuchacz może usłyszeć dokładnie to, co chciał przekazać artysta. Dalsze korzyści brzmieniowe przynosi Mechanical Ground Concept. Pod tą nazwą kryje się mocowanie m.in. ciężkich, posrebrzanych nóżek z mosiądzu oraz dużych radiatorów, transformatora mocy i kondensatorów blokowych bezpośrednio do głównej ramy. Rozwiązanie to pozwala maksymalnie ograniczyć wibracje generowane podczas pracy wzmacniacza, co przekłada się na wyższą jakość dźwięku. Dopasowanie brzmienia do własnych preferencji umożliwia regulacja basu i sopranów.

A-S2200 – dla wymagających melomanów

Wzmacniacz zintegrowany A-S2200 jest jeszcze bardziej zaawansowaną i funkcjonalną konstrukcją w porównaniu z mniejszym bratem. Urządzenie wykorzystuje w pełni zbalansowany układ od wejścia do wyjścia i podobnie jak A-S1200 wyposażone jest we wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wkładki MM i MC, ale do wyboru korekcji służy przełącznik hebelkowy umieszczony na przedniej ściance wzmacniacza (w A-S1200 przełącznik znajduje się na tylnej ściance). Ponadto wzmacniacz udostępnia wejście zbalansowane i wyposażony jest w dodatkową regulacją poziomu głośności (Trim) dla wyjścia słuchawkowego, pozwalającą uniknąć nagłych zmian głośności podłączonych słuchawek. Tak jak we wszystkich trzech nowych wzmacniaczach luksusowe terminale głośnikowe wykrojone są z czystego mosiądzu i umożliwiają łatwe ich dokręcenie ręką, zapewniając bardzo bezpieczne połączenie.

A-S3200 – perfekcja w każdym calu

Zwieńczeniem trzech nowych wzmacniaczy zintegrowanych jest model A-S3200. To konstrukcja, którą od podstaw projektowano z myślą o wykorzystaniu komponentów klasy high-end, aby zapewnić czysty dźwięk i niezrównaną ekspresję muzyczną. W pełni zbalansowany układ pozwalający uzyskać jak najwyższy stosunek sygnału do szumu i jeszcze lepszą separację kanałów, mosiężne śruby przy czterech dużych kondensatorach blokowych (22 000 µF) i wysokiej jakości kondensatory foliowe PPS gwarantujące niezrównaną muzykalność, to tylko kilka przykładów potwierdzających zgodność tej konstrukcji z pierwotnymi założeniami projektantów. Jak przystało na flagową konstrukcję serii, A-S3200 ma większą moc w porównaniu z dwoma pozostałymi wzmacniaczami – maksymalna moc wynosi 2 × 170 W (4 Ω, 1 kHz, 0,7% THD), znamionowa moc wyjściowa wynosi 2 × 100 W (20 Hz – 20 kHz, 0,07% THD, 8 Ω), rosnąc do 2 × 150 W przy 4 Ω) – i wyposażony jest w dwa wejścia zbalansowane.

ZYLON u podstaw pięknego brzmienia

Perfekcyjnym dopełnieniem trzech nowych wzmacniaczy zintegrowanych są debiutujące wraz z nimi podstawkowe kolumny głośnikowe NS-3000. Elementem wyróżniającym ten model są membrany ZYLON™, zastosowane zarówno w 30-milimetrowej kopułce wysokotonowej, jak i 160-milimetrowym przetworniku nisko-/średniotonowym. Głośniki z membranami ZYLON cechuje szybkość dźwięku porównywalna z berylem, ale wciąż zachowujących charakterystyczną miękkość membran tekstylnych.

Topowe komponenty i rozwiązania

Aby zagwarantować najwyższą możliwą jakość dźwięku, za przetwornikiem wysokotonowym projektanci umieścili komorę R.S. (Resonance Suppression), której zadaniem jest tłumienie niepożądanego rezonansu rurowego, niekorzystnie wpływającego na precyzję dźwięku. Ponadto w układzie zwrotnicy wykorzystano topowe komponenty, w tym kondensator audio MCap SUPREME EVO opracowany przez niemiecką firmę Mundorf.

Tylko czysty dźwięk

Szczególnie istotne z dźwiękowego punktu widzenia jest stworzenie niezwykle sztywnej obudowy, co pomaga zapewnić integralność dźwięku. Analiza FEM i laserowe pomiary pozwoliły określić optymalne wzmocnienie elementów krzyżowych, eliminując „dzwonienie obudowy” generowane przez opóźnioną wibrację z wszystkich sześciu powierzchni. Specjalnie dla NS-3000 konstruktorzy opracowali nowy akustyczny absorber, który minimalizuje wpływ wewnętrznych fal stojących przy równoczesnym ograniczeniu konieczności stosowania materiału tłumiącego.

Idealne dopasowanie – podstawki SPS-3000

Yamaha zadbała również o to, aby użytkownicy NS-3000 mogli cieszyć się równie wysokiej jakości podstawkami. SPS-3000 to podstawki zaprojektowane konkretnie dla NS-3000. Dzięki nim można mieć pewność, że kolumny głośnikowe ustawione są na optymalnej wysokości, a same podstawki nie generują niepożądanych efektów odbicia dźwięku. Podstawkę tworzy metalowa górna płyta o grubości 6 mm, pełniąca rolę wspornika drewniana kolumna oraz gruba podstawa drewniana (35 mm) z metalową płytą (5 mm) i wymiennymi kolcami.