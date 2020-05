XRSpace Mova – headset VR z modemem 5G

Wirtualna rzeczywistość to nadal w dużej części domena graczy, ale na rynku pojawia się coraz więcej headsetów dla każualowych użytkowników zainteresowanych przede wszystkim filmami i serialami VR oraz czatami w wirtualnej przestrzeni. W przyszłości dołączy do nich także sprzęt sygnowany przez założyciela i byłego szefa HTC, Petera Chou.

XRSpace Mova to niewielki headset VR oparty na procesorze Qualcomm Snapdragon 845. Ma on 6 GB pamięci RAM, wbudowany modem 5G i baterię o pojemności 4 600 mAh. Jego ekran będzie miał rozdzielczość 2880x1440p i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Urządzenie otrzymało dwie umieszczone z przodu kamery, które służą do śledzenia ruchów głowy oraz dłoni użytkownika – sprzęt nie będzie wymagał sterowania za pomocą dodatkowych gadżetów, chociaż w zestawie z nim znajdzie się jeden kontroler służący do gier VR.

Najważniejszą funkcją Movy ma być dostęp do platformy społecznościowej Manova – przestrzeni przypominającej nieco grę Second Life. Korzystający z niej użytkownicy będą mogli stworzyć swoje awatary i wyruszyć na eksplorację licznych wirtualnych lokacji, od studia fitness VR aż do klubów, w których spotkają się ze znajomymi i wypiją z nimi wirtualnego drinka. Integracja ze światem Manova ma odbywać się właśnie za pomocą śledzenia ruchów dłoni. Modem 5G umożliwi natomiast podłączenie się do wirtualnej przestrzeni w dowolnym miejscu, chociaż będzie to wymagało kompatybilnej karty SIM i uiszczenia dodatkowego abonamentu.



XRSpace Mova został wyceniony na 600 USD (ok. 2 430 PLN) i ma pojawić się w sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku. Nie wiadomo jednak, czy obecna sytuacja na świecie nie wpłynie na przełożenie premiery headsetu.