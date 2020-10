Xiaomi pracuje nad bezprzewodowym ładowaniem 80 W

Xiaomi już niejednokrotnie zaznaczało swoją obecność w segmencie szybkiego ładowania – w końcu to ten producent opracował pierwszy działający system przewodowego ładowania 120 W. Teraz firma chce pobić również rekord w ładowaniu bezprzewodowym.

W filmie zaprezentowanym przez Xiaomi widzimy przyspieszoną symulację ładowania zmodyfikowanej wersji Mi 10 Pro od zera do pełnego ładowania. Telefon został wyposażony w baterię 4000 mAh i ustawiony na kompatybilnej ładowarce Qi 80 W. Film pokazuje, że do uzupełnienia baterii do 10% potrzebna była jedynie minuta, a jej połowiczne naładowanie to kwestia nieco ponad 8 minut. Całkowite naładowanie następuje po 19 minutach, co w porównaniu z wykorzystywanym przez niektóre smartfony ładowaniem 30 W pozwala oszczędzić prawie 50 minut przy tej pojemności akumulatora.



Klip nie zdradza oczywiście żadnych technicznych kwestii towarzyszących nowej technologii, na przykład tych związanych z generowaniem dużych ilości ciepła podczas ładowania – zbyt mocne nagrzewanie się akumulatora może powodować jego uszkodzenie, a w skrajnych przypadkach nawet zapalenie. Nie wiadomo także, jaki wpływ technologia ta będzie miała na żywotność baterii. Odpowiedzi na te pytania najprawdopodobniej poznamy nieprędko, ponieważ Xiaomi nie ogłosiło także, kiedy możemy się spodziewać pojawienia ładowania Qi 80 W w komercyjnie dostępnych urządzeniach.