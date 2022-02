Vive Pro 2 z grą After The Fall￼

Jeśli marzy ci się brutalna, dynamiczna rozgrywka w wirtualnej rzeczywistości, dobrze trafiłeś. Vive Pro 2, najbardziej zaawansowany zestaw VR dla graczy, jest teraz dostępny w specjalnej ofercie z grą After The Fall – kooperacyjnym tytułem osadzonym w postapokaliptycznym świecie.

Gra After The Fall to epicka, pierwszoosobowa strzelanka co-op, w której wcielamy się w nielicznych ocalałych z apokalipsy. Prawie 20 lat po tamtych wydarzeniach, ruiny dawnego Los Angeles skute są lodem, zaś w każdym zakamarku miasta czyha niebezpieczeństwo – zmutowani nieumarli, których jedynym celem jest eksterminacja życia. Bohaterowie mają do dyspozycji jedynie technologię rodem z lat 80 oraz siebie nawzajem – bez skutecznej współpracy, ucieczka przed lodowymi istotami będzie niemożliwa.

After The Fall to tytuł przeznaczony jedynie do zabawy w VR. Jeśli chcemy mieć przewagę nad potężnymi i groźnymi nieumarłymi, potrzebujemy najlepszego headsetu na pecety, czyli Vive Pro 2. Dzięki rozdzielczości obrazu 5K, 120-stopniowemu polu widzenia i odświeżaniu 120 Hz, zestaw ten zapewnia wysoki realizm i komfort rozgrywki. O wrażenia dźwiękowe zadba wbudowany system słuchawek z certyfikatem Hi-Res Audio oraz obsługą trójwymiarowego dźwięku. Całość jest ergonomiczna i zaprojektowana tak, by zapewniać nam długie godziny wygodnej zabawy.

Vive Pro 2 jest obecnie dostępny w specjalnej promocji. Przy zakupie samego headsetu lub pełnego zestawu z kontrolerami, każdy klient odbierze za darmo cyfrową kopię gry After The Fall. Akcja trwa do 31 marca, zaś kody do gry będziemy mogli aktywować do 21 kwietnia bieżącego roku. Zestawy VIVE Pro 2 w ofercie promocyjnej, będą dostępne w sieciach handlowych X-Kom, Media Expert, Vortex oraz Morele.