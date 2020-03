„To wiem na pewno” – nowy miniserial HBO autorstwa Dereka Cianfrance’a

Serial To wiem na pewno to ekranizacja wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule, która znalazła się na liście bestsellerów dziennika New York Times. To opowieść o życiu dwóch braci bliźniaków, w rolę których wciela się Mark Ruffalo. Premiera serialu zaplanowana została w HBO i HBO GO na 28 kwietnia.

To wiem na pewno (I Know This Much Is True), sześcioodcinkowy miniserial obyczajowy produkcji HBO, jest rodzinną sagą przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo.

Reżyserem i scenarzystą serialu To wiem na pewno jest Derek Cianfrance (Blue Valentine, Drugie oblicze). W roli głównej w produkcji zobaczymy Marka Ruffalo (zdobywcę nagrody Emmy za dramat HBO Odruch serca), który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego.

W pozostałych rolach występują: Melissa Leo (nominowana do nagrody Emmy za film HBO Do końca i miniserial Mildred Pierce, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie Fighter) jako Ma, matka Dominicka i Thomasa; zdobywczyni Emmy Rosie O’Donnell jako Lisa Sheffer, pracowniczka socjalna; nominowany do Emmy Archie Panjabi jako dr Patel, psycholog Thomasa; Imogen Poots jako Joy Hanks, dziewczyna Dominicka; John Procaccino jako Ray Birdsey, ojczym Dominicka i Thomasa; Rob Huebel jako Leo, najbliższy przyjaciel Dominicka; Philip Ettinger w podwójnej roli jako młodzi bracia bliźniacy Dominick i Thomas Birdsey; Aisling Franciosi jako młoda Dessa Constantine; Michael Greyeyes (serial HBO Detektyw) jako Ralph Drinkwater, kolega z klasy z dawnych lat Dominicka i Thomasa, którego losy po latach znowu krzyżują się Dominickiem; Guillermo Diaz jako sierżant Mercado; Marcello Fonte jako Domenico Onofrio Tempesta, cioteczny dziadek Dominicka i Thomasa z Sycylii; Bruce Greenwood jako dr Hume, przewodniczący rady Hatch Forensic Institute; Brian Goodman jako starszy policjant Al; nominowana do Nagrody Akademii Filmowej Juliette Lewis jako Nedra Frank, zaabsorbowana sobą studentka zatrudniona przez Dominicka, oraz nominowana do nagrody Emmy Kathryn Hahn (serial HBO Pani Fletcher) jako Dessa Constantine, była żona Dominicka.

Obowiązki producentów wykonawczych serialu pełnią Derek Cianfrance, Ben Browning i Glen Basner ze strony FilmNation Entertainment, Mark Ruffalo, który reprezentuje Willi Hill Productions oraz Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb, Anya Epstei. Producentem współwykonawczym jest Jamie Patricof. Serial oparty jest na wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule, której autorem jest Wally Lamb. Tytuł ten znalazł się na liście bestsellerów dziennika New York Times.

Premiera serialu To wiem na pewno odbędzie się w HBO i HBO GO 28 kwietnia. Pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie HBO GO od rana, premiera na antenie HBO zaplanowana została na godzinę 03:00, a powtórka tego samego dnia o godzinę 20:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą miały co tydzień, we wtorki. Miniserial składa się z 6 odcinków.