Tinder pozwoli rozmawiać z użytkownikami przed matchem

Jedna z najpopularniejszych aplikacji randkowych na świecie znana jest z, hmm, „taśmowego” podejścia do kwestii szukania partnera. Tinder chce chociaż częściowo odciąć się od tej etykietki, dodając nowe funkcje umożliwiające nieco głębsze poznanie potencjalnej drugiej połówki.

Największą zmianą będzie funkcja Hot Takes, która umożliwi porozmawianie z drugą osobą jeszcze przed zmatchowaniem. Użytkownik otrzyma losowy temat do wyrażenia swojej opinii oraz określony czas na rozmowę z partnerem, a po jego upływie zdecyduje on, czy chce kontynuować znajomość poprzez przesunięcie w prawo, czy też zakończyć ją, przesuwając w lewo. Nowa opcja będzie dostępna tylko o określonych porach dnia – od godziny 18 do północy czasu lokalnego.



Tinder umożliwi także wyszukiwanie użytkowników o podobnych zainteresowaniach, co my. Wskazane na profilach tagi pozwolą szybko wyszukać osoby lubiące podobne gatunki muzyczne, sporty czy sposoby spędzenia wolnego czasu, co zachęci do zwracania uwagi nie tylko na zamieszczone na nich fotki. Ponadto użytkownicy będą mogli wzbogacać swoje profile o klipy wideo – każda osoba będzie mogła wrzucić maksymalnie 9 filmów o długości do 15 sekund. Co najważniejsze, wszystkie powyższe funkcje będą dostępne za darmo.