This War of Mine na liście lektur

Ledwie wczoraj pisaliśmy o terapii za pomocą gier wideo, a dziś przyjrzymy się ich walorom edukacyjnym. Popularny tytuł polskiego studia 11 bit studios został bowiem właśnie wpisany do kanonu lektur szkolnych.

This War of Mine to przejmująca opowieść o cywilach próbujących przetrwać w oblężonym mieście, zainspirowana losem mieszkańców Sarajewa w trakcie wojny bośniackiej. Gra przedstawia działania wojenne w odarty z patosu sposób, jako zjawisko uderzające przede wszystkim w zwykłych obywateli, zmuszonych do podejmowania moralnie niejednoznacznych wyborów. Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 2014 roku i od tego czasu był honorowany wieloma nagrodami, a także doczekał się kilku DLC oraz wersji planszowej.



Niezwykłe walory edukacyjne gry doceniła także Kancelaria Rady Ministrów, która ogłosiła właśnie, że This War of Mine trafi na listę lektur nieobowiązkowych. Ze względu na poważną tematykę, gra skierowana będzie jedynie do pełnoletnich uczniów szkół średnich. Zostanie ona wykorzystana w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, w tym filozofii, historii i etyki. Licea, technika i szkoły zawodowe otrzymają bezpłatną licencję na This War of Mine, chociaż nie wiadomo dokładnie, jak będzie wyglądała dystrybucja, na przykład, ile kopii tytułu przypadnie na jedną placówkę. To pierwszy na świecie przypadek gry komputerowej, która trafiła do kanonu lektur szkolnych – miejmy nadzieję, że nie ostatni.