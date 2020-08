The Witcher: Monster Slayer – mobilny Wiedźmin

„Kolejna gra z uniwersum Wiedźmina” – na taką wiadomość czekały setki fanów na całym świecie. Tym razem nie będziemy mieli jednak do czynienia z wielogodzinną przygodą spod znaku RPG, ale… mobilną grą przypominającą Pokemon GO?

Deweloperem The Witcher: Monster Slayer jest polskie studio Spokko, założone w 2018 roku przez CD Projekt RED do realizacji projektów mobilnych. Gra będzie działała na podobnej zasadzie, co propozycje Niantic, czyli wykorzystując dane lokalizacyjne. Elementy rozszerzonej rzeczywistości z gry nałożą się na świat realny, wprowadzając do niego potwory, bohaterów niezależnych i różnego rodzaju istotne punkty.



Zaprezentowany przez CD Projekt RED trailer produkcji dostarczył nam nieco informacji dotyczących fabuły i stylu gry. Gracz wcieli się w początkującego wiedźmina, a rozgrywka będzie polegała na śledzeniu i ubijaniu różnego rodzaju stworów. Aby odnieść zwycięstwo nad potworami, niezbędne będą odpowiednie przygotowania: warzenie mikstur i olejów, wybór odpowiedniego ekwipunku i korzystanie z przychylnych warunków pogodowych lub pory dnia. Pomyślna eksterminacja maszkary pozwoli nam zebrać trofeum. Ponadto The Witcher: Monster Slayer ma mieć wciągające, rozbudowane zadania poboczne.



Studio Spokko zapowiada, że gra pojawi się na iOS i Androidzie jeszcze w tym roku. Zagramy w nią za darmo.