TEST: SwitchBot Lock Ultra + Keypad Vision

Inteligentne zamki przestały być produktem, który kupują tylko pasjonaci domowej automatyzacji. Coraz częściej sięgają po nie osoby, które po prostu chcą mieć trochę więcej kontroli nad tym, kto, kiedy i jak dostaje się do ich domu. Dzięki temu liczba klientów rośnie, a producenci mogą wprowadzać kolejne innowacje w swoich produktach. Najnowszym tego przykładem jest zamek SwitchBot Lock Ultra, który wraz z nową klawiaturą Keypad Vision walczy o tytuł najlepszego zestawu do otwierania drzwi, jaki dzisiaj możemy znaleźć.

Sam zamek Lock Ultra to trzecie podejście producenta do tego tematu – i trzeba przyznać, że SwitchBot wykonał tu naprawdę duży skok jakościowy. Od pierwszego, stosunkowo prostego projektu, który nie grzeszył wysoką jakością wykonania i designem, przez znacznie bardziej dopracowany model Pro, aż po produkt, który nie tylko dobrze wygląda na każdych drzwiach, ale również działa lepiej niż obaj jego poprzednicy.

Zaokrąglona obudowa została wykonana z aluminium, więc już na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie. Pokrętło rygla ładnie wpisuje się w ogólny kształt zamka, a LED-owy pierścień stanowi ciekawy akcent wizualny przy otwieraniu lub zamykaniu. Metalowa płytka znajdująca się pod pokrętłem kryje wymienny akumulator o pojemności 4200 mAh, który powinien pracować do 9 miesięcy na jednym ładowaniu. Ciekawą innowacją jest tutaj zapasowe źródło zasilania w postaci małej baterii (również wymiennej) zamontowanej obok akumulatora. To dodatkowe zabezpieczenie, które w awaryjnej sytuacji pozwoli nam na obsługę zamka, nawet jeśli główny akumulator zostanie całkowicie rozładowany. Mała rzecz, ale może któregoś dnia oszczędzić nam mnóstwo kłopotów.

Lock Ultra różni się od swojego starszego brata jednak nie tylko wyglądem. W środku znajdziemy nowy silnik, który jest cichszy, szybszy i mocniejszy od tego w modelu Pro. Ultra otrzymał także tryb nocny, który kosztem szybkości, obniża poziom hałasu do 20 dB, oraz mój ulubiony przycisk Quick Key 2.0 (umieszczony w pokrętle rygla), którego naciśnięcie otwiera lub zamyka zamek. To wyjątkowo przydatna funkcja, gdy mamy zajęte ręce przy wychodzeniu z domu i nie możemy przekręcić zamka – wtedy wystarczy lekkie wciśnięcie przycisku i voilà.

Montaż zamka wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku innych tego typu produktów. Po sprawdzeniu i ewentualnej wymianie wkładki w naszych drzwiach na dwustronną, dobieramy odpowiedni adapter (lub wkładamy klucz do zamka), montujemy „plecy” zamka (przykręcamy do kołnierza wkładki lub przyklejamy) i główny moduł z silnikiem. Nowością w tym procesie jest jednak specjalna, plastikowa opaska maskująca. Ma ona za zadanie zasłonić mało urodziwą szparę, jaka zawsze tworzy się pomiędzy „plecami” zamka a drzwiami. Wkładki stosowane w drzwiach w Polsce prawie nigdy nie są zlicowane z powierzchnią skrzydła, więc to mile widziany dodatek. Nie mniej istotnym wizualnym akcentem będzie dla wielu również możliwość zmiany koloru przedniej płytki maskującej. Sam zamek jest dostępny w dwóch kolorach (czarnym i stalowym), ale okleiny drzwi w naszych domach bardzo często imitują drewno. Dlatego w pudełku z zamkiem znajdziemy trzy maskownice imitujące różne wzory oklein, które możemy nakleić na metalową płytkę, aby nadać urządzeniu nieco lżejszy charakter.

Nowy zamek Lock Ultra to nie tylko najlepszy tego typu produkt marki SwitchBot, ale być może najlepszy inteligentny zamek dostępny obecnie na rynku

SwitchBot Lock Ultra to naprawdę doskonałe urządzenie, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. W czasie testów ani razu nie miałem problemów z odryglowaniem lub zaryglowaniem zamka – nic się nie zacięło, a wszystkie problemy wieku dziecięcego znane z pierwszego Locka i modelu Pro odeszły w niepamięć. To kompletne urządzenie, ale aby stworzyć kompletny system, potrzebny jest jeszcze jeden element – klawiatura numeryczna pozwalająca szybko dostać się do domu.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest Keypad Vision – nowa klawiatura marki SwitchBot, która poza obowiązkowym dziś czytnikiem linii papilarnych otrzymała również technologię 3D Facial Recognition, rozpoznającą twarz domowników i – bez jakiejkolwiek ingerencji z ich strony – odryglowującą zamek.

SwitchBot Keypad Vision to bezpośredni następca nadal świetnej klawiatury numerycznej z czytnikiem linii papilarnych – Keypad Touch, która nie tylko była wykonana z dobrych i wytrzymałych materiałów, ale również wyróżniała się niewielkimi rozmiarami i powściągliwym, lecz eleganckim designem. Tego samego z pewnością nie można powiedzieć o Keypad Vision. Z uwagi na konieczność umieszczenia dodatkowych podzespołów, urządzenie musiało trafić do większej obudowy, której design – moim zdaniem – nie przypadnie każdemu do gustu. Klawiatura przyciąga uwagę przechodniów i wygląda dość przemysłowo. Na szczęście wykonana jest z solidnych materiałów i naszpikowano ją przeróżnymi technologiami. Znajdziemy tu klasyczną klawiaturę numeryczną, czytnik linii papilarnych, czujnik NFC, czytnik twarzy, diodę sygnalizacyjną, zabezpieczenie przed kradzieżą, wbudowany głośnik i akumulator ładowany przez USB-C o pojemności 5000 mAh (około 12 miesięcy pracy na jednym ładowaniu).

Naturalnie, moje największe zainteresowanie wzbudziła technologia 3D Facial Recognition. Po zeskanowaniu twarzy domowników i dodaniu ich w aplikacji SwitchBot, urządzenie jest w stanie rozpoznawać osoby z odległości 60–90 cm w czasie 1 sekundy (w warunkach laboratoryjnych). W czasie moich testów wynik ten był bliższy 4–5 sekundom, ale to nadal zadowalający rezultat.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że producent poprawił ostatnio komunikację zarówno klawiatury Touch, jak i Vision z zamkami Pro i Ultra, co zaowocowało skróceniem czasu reakcji zamka z dotychczasowych 2–3 sekund (przy użyciu czytnika linii papilarnych) do około 1 sekundy – niby drobiazg, ale mile widziana poprawa.

SwitchBot zapewnia, że współczynnik błędu odczytu czytnika twarzy w Keypad Vision wynosi 0,0001% z odległości do 80 cm. Ponadto urządzenia nie da się oszukać zdjęciami lub nagraniem wideo, a dane przechowywane są wyłącznie lokalnie.

To bardzo innowacyjny kawałek technologii, który wydłuża listę sposobów otwierania zamka marki SwitchBot do 18 pozycji (dostępnych w zależności od posiadanych akcesoriów). Jeśli zdecydujemy się na zakup zestawu Lock Ultra Vision Combo, składającego się z nowego zamka Lock Ultra, klawiatury Keypad Vision i mostka Hub Mini, zyskamy również dostęp do ekosystemów smart home poprzez protokół Matter (Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant) – lokalnie lub przez chmurę SwitchBot. Mostek Hub Mini (lub Hub 2) jest bowiem wymagany do obsługi zamka poza domem za pomocą smartfona i do jego integracji z innymi środowiskami.

Nowy zamek Lock Ultra to nie tylko najlepszy tego typu produkt marki SwitchBot, ale być może najlepszy inteligentny zamek dostępny obecnie na rynku. Z kolei klawiatura Keypad Vision to prawdziwy technologiczny scyzoryk szwajcarski, który daje użytkownikowi mnóstwo swobody. Oba te urządzenia są zdecydowanie warte waszej uwagi.

Specyfikacja

CENA 160 EUR (w zestawie z Keypad Vision i Hub Mini – 300 EUR)

160 EUR (w zestawie z Keypad Vision i Hub Mini – 300 EUR) LOCK ULTRA ZASILANIE akumulator 4 200 mAh + bateria CR123A ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth (do 120 m) OBSŁUGA MATTER tak (przez hub) HAŁAS 50-55 dB WYMIARY 122 x 170,2 x 83,4 mm WAGA 367 g

KEYPAD VISON ZASILANIE akumulator 5 000 mAh CZYTNIK LINII PAPILARNYCH tak CZYTNIK TWARZY tak ŁADOWANIE USB-C