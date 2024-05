TEST: realme 12+ 5G

realme 12 5G znajduje swoje miejsce pomiędzy nowymi smartfonami realme – 12x i 12+. Konstrukcja przypomina wariant „Plus”, ale bez wegańskiego, skórzanego tyłu. Ma z kolei matowe wykończenie i płaskie, błyszczące krawędzie. Chociaż jest stosunkowo wygodniejszy w trzymaniu, może nie zapewniać bezpiecznego chwytu bez dodatkowego etui.

Z boku umieszczono skaner linii papilarnych, który pozwala na dokładne i stosunkowo szybkie odblokowanie urządzenia. Telefon jest wyposażony w port USB-C, ulokowany pomiędzy osłoną głośnika a gniazdem słuchawkowym 3,5 mm. Z przodu realme 12 5G jest wyposażony w 6,72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości FHD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i maksymalnej jasności 950 nitów. Maksymalna jasność może nie być idealna w trudnych, jasnych warunkach, ale poza tym zapewnia przyzwoitą jakość obrazu. Kąty widzenia może nie są najlepsze, ale kalibracja kolorów wygląda dobrze w pomieszczeniach.

realme 12 5G ma dość prostą konfigurację aparatów, składającą się z głównego czujnika 108 Mp (matryca Samsung HM6 + 3-krotny zoom) w połączeniu z obiektywem portretowym 2 Mp. Do selfie smartfon otrzymał aparat 8 Mp. Nie występują żadne nieprawidłowości w działaniu aparatu w dobrze oświetlonych miejscach, gdzie stosunkowo szybko można ustawić ostrość na obiektach. Jakość obrazu, jaką otrzymujesz, jest całkiem przyzwoita jak na tę cenę. Kolory są wyraziste i żywe, co nadaje im klimat odpowiedni do mediów społecznościowych z lekkim przesyceniem. Szczegóły i dynamika również są niezłe.

W warunkach słabego oświetlenia telefon radzi sobie z robieniem przyzwoitych zdjęć z nutą ziarnistości, nawet w trybie nocnym. Podobnie jak w przypadku innych smartfonów w tym segmencie, cierpi na tym szczegółowość i ostrość. Dodatkowo kolory wydają się stonowane. Zdjęcia portretowe zapewniają przyjemne oddzielenie pierwszego planu od tła. Jednak efekt bokeh wydaje się nieco sztuczny i niespójny, szczególnie na krawędziach kadru. Aparat do selfie w telefonie rejestruje akceptowalne zdjęcia w świetle dziennym. Szczegóły twarzy wydają się rozczarowujące, ale myślę, że można to wybaczyć, biorąc pod uwagę cenę telefonu.

realme 12 5G jest zasilany przez układ MediaTek Dimensity 6100+ SoC w połączeniu z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci rozszerzalnej przez użytkownika.

Telefon działa poprawnie, z łatwością radząc sobie z regularnym użytkowaniem, także wielozadaniowym i małymi grami. Te bardziej wymagające podwyższają znacząco temperaturę urządzenia i szybko drenują baterię.

Smartfon ma fabrycznie zainstalowany interfejs Realme UI 5.0 oparty na systemie Android 14. Jest w nim nieco bloatware’u, ale łatwo można usunąć niepotrzebne aplikacje. Producent obiecał zapewnić dwa lata aktualizacji systemu operacyjnego. Przycisk, który odpowiada za rozpoznawanie linii papilarnych można zaprogramować tak, by uruchamiał wybrane przez nas funkcje (np. aparatu).

realme 12 5G wyposażono w typowy akumulator o pojemności 5 000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania o mocy 45 W. Słuchawkę można naładować od około 20 do 100 procent w ciągu 65-70 minut, korzystając z kompatybilnej ładowarki. Doba używania bez ładowania i co najmniej 5-6 godzin wyświetlania treści to solidny wynik w tym segmencie.

Najnowsza propozycja marki oferuje elegancki wygląd. Wydajność smrtfona jest zadowalająca także w przypadku większości codziennych czynności, a aparaty dobrze radzą sobie w świetle dziennym. Co więcej, żywotność baterii poprawnie współgra z wydajnością, zapewniając długie działanie, dzięki czemu realme 12 5G to realny wybór dla osób, dla których wytrzymałość jest ważniejsza od innych funkcji.

Specyfikacja

CENA 1 399 PLN

1 399 PLN WYŚWIETLACZ 6,72” IPS LCD 120 Hz 1080×2400 px

6,72” IPS LCD 120 Hz 1080×2400 px PROCESOR Mediatek Dimensity 6100+

Mediatek Dimensity 6100+ WYMIARY 165,6 x 76,1 x 7,7 mm

165,6 x 76,1 x 7,7 mm WAGA 188 g