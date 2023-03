TEST: Garmin Delta SE

Psy to nasi najlepsi przyjaciele, ale nie zapominajmy, że umysłowo rozwijają się do poziomu 2-2,5-letniego dziecka. Co to znaczy? Oczywiście wiele kłopotów natury komunikacyjnej, które to problemy najlepiej rozwiązywać systematycznym i sumiennym szkoleniem.

Szkolenie to coś więcej niż nauczenie psa aportowania lub trzymania punktu. Chodzi również o trzymanie się z dala od lady czy naukę przywołania. Obroża treningowa pozwala poprawić zachowanie zwierzęcia poza domem, a także w domu i poza nim.

Delta SE firmy Garmin to obroża, która jest kompaktowa i prosta, stanowiąc dobry wybór dla początkujących. Nadajnik mieści się w dłoni i waży tylko 100 g. Ma antenę prętową obok pokrętła wyboru intensywności, oferując ustawienie wibracji i poziomy stymulacji od 1 do 10. Trzy przyciski oznaczone „M”, „C” i „T” pozwalają wybrać chwilową lub ciągłą stymulację lub dźwięk. Z boku znajduje się przesuwany przełącznik wyboru obroży, jeśli chce się używać dwóch jednocześnie. Urządzenie ma port ładowania USB, diodę LED informującą, że urządzenie działa, oraz smycz. Obroża z odbiornikiem jest również lekka i wyposażona w długie i krótkie kontakty dla psów długo- i krótkowłosych.

Obroża ładuje się za pomocą przewodowej płytki, która przyczepia się do odbiornika. Zastosowanie płytki oznacza, że nie ma tu portu USB, który przepuszczałby błoto, nasiona i wodę, jak ma to miejsce w przypadku innych obroży. Co więcej, jest ona tak samo wodoodporna jak każda inna obroża treningowa firmy Garmin, dzięki czemu można jej bez obaw używać do treningu retrieverów. Ma również zasięg 800 metrów, który jest więcej niż wystarczający, aby skorygować duże, biegające psy.

Po naładowaniu i sparowaniu obroży i nadajnika zgodnie z instrukcjami, od razu uruchomiłem ją, pomagając mojemu krótkowłosemu bulterierowi nauczyć się lepszych manier podczas codziennego spaceru. Z pokrętłem intensywności ustawionym na „V”, poprawiałem go za każdym razem, gdy pociągał w stronę pożywienia zostawionego na chodniku. Wibracje nie bolały, ale zwracały uwagę podopiecznego, a pod koniec naszego spaceru nauczył się komendy „nie ciągnij”. Tym prostym sposobem nasze spacery zaczęły stawać się z biegiem czasu coraz bardziej cywilizowane. W ciągu tygodnia pies stał się w 100 procentach odwoływalny i mogłem zacząć puszczać go po raz pierwszy luzem na łąkach. Pies widząc obrożę, zaczął cieszyć się, bo to znaczy, że czeka go długi spacer i bieganie „luzem”. Wcześniejsze półtora roku nauki przywołania nie dawały efektów.

Po przekroczeniu poziomu „wibracji” doznania intensywności wzrastają. Jedynym przypadkiem, w którym kiedykolwiek ktoś mógłby użyć tak wysokiego ustawienia jak „10”, byłoby natychmiastowe ustawienie psa o niepożądanych, niebezpiecznych zachowaniach. Nawet wtedy jednak prawdopodobnie nie ma potrzeby użycia pełnej mocy. I chociaż inne obroże oferują więcej stopni, amator trenujący własnego psa nie potrzebuje nieskończonych poziomów stymulacji, tak jak większość z nas nie potrzebuje 30-biegowego roweru. Można także wyszkolić psa, aby kojarzył ton ze stymulacją, a następnie stopniowo wycofywać stymulację i trenować tylko z tonem.

Garmin twierdzi, że urządzenie dla psa będzie działać przez 60 godzin na jednym ładowaniu, a nadajnik przez 70 godzin. Mogę tylko powiedzieć, że spokojnie wytrzymał trzy tygodnie między ładowaniami.

Jedyną rzeczą, którą mógłbym zmienić, byłoby dodanie mocniejszej smyczy lub uformowanego otworu na karabińczyk w nadajniku.

Delta SE plasuje się cenowo w podobnych rejonach co konkurencja, budując zaufanie na solidności wykonania i niezawodności. Została przeze mnie przetestowana na kilku innych psach i okazywała się zaskakująco skuteczną metodą komunikacji z psami różnych ras (o wadze od 15 kg). Należy zarazem pamiętać, by wprowadzać obrożę do użytku pod okiem doświadczonego trenera, który lepiej od nas samych jest w stanie odczytać emocje czworonoga.

Specyfikacja