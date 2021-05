TEST: Frugal Cyber

Hulajnogi elektryczne były niegdyś ulubieńcami użytkowników środków transportu publicznego, którzy wykorzystywali je do pokonywania „ostatniego kilometra” z przystanku do drzwi biura, ale od kilku lat jeżdżą na nich wszyscy. W tej prężnie rozwijającej się branży działa również od 2011 roku polska marka Frugal, na której hulajnodze Cyber miałem okazję niedawno pojeździć.

Pierwszy kontakt z urządzeniem oceniam pozytywnie. Sprzęt jest solidny, osadzony na dużych, pompowanych kołach (w mieście to właściwie niezbędny dodatek). Do gustu od razu przypadło mi szerokie, gumowane oparcie dla stóp, umożliwiające natychmiastowe złapanie równowagi.

Na hulajnodze mogą jeździć użytkownicy o wzroście do 1,95 m i ważący maksymalnie 100 kg, dzięki czemu powinna być ona odpowiednia dla większości osób dorosłych. Ponadto rama Cyber jest odporna na zamoczenie w stopniu IPX6, nie musiałem zatem obawiać się o jej los, gdy podczas przejażdżki złapał mnie deszcz.

Pozytywnie zaskoczył mnie także komfort jazdy. W praktyce rzadko kiedy udawało mi się rozwinąć prędkość maksymalną (ach, te miejskie ulice…), ale nawet przy wolniejszej jeździe nie wyczułem żadnych problemów z dynamiką jazdy. Elektryczny silnik o maksymalnej mocy 500 W działa cicho i płynnie, a przednie i tylne hamulce tarczowe umożliwiają szybkie, ale bezpieczne dla użytkownika zatrzymywanie. O moją wygodę na płytach chodnikowych, kostce i krawężnikach zadbały dobrze amortyzowane, sprężyste opony. Sprzęt jest stabilny i zwrotny, co ułatwia manewrowanie na zatłoczonych ulicach.

Maksymalny zasięg, jaki udało mi się wycisnąć z hulajnogi w mieście, to 27 km; częste zatrzymywanie się na światłach i ruszanie naturalnie powoduje szybsze rozładowanie się baterii. Uzupełnienie akumulatora „do pełna” to natomiast kwestia 6-7 godzin.

Na kierownicy Frugal Cyber umieszczony został niewielki wyświetlacz LED. Pełni on kilka funkcji: oprócz pokazywania aktualnego statusu urządzenia i poziomu baterii, służy on także do odblokowywania hulajnogi. Aby uruchomić silnik i poluzować koła, konieczne jest uprzednie wpisanie trzycyfrowego PIN-u – przydatne, jeśli musimy na chwilę pozostawić urządzenie bez nadzoru.

Hulajnoga otrzymała także wbudowane przednie kierunkowskazy, lampy LED i dość oldskulowy, rowerowy dzwonek. Pewne zastrzeżenia miałem natomiast co do systemu składania Cyber – zabezpieczający go haczyk kilka razy rozpiął się w trakcie przenoszenia sprzętu. Nie zakończyło się to uszkodzeniem żadnego komponentu, ale było irytujące.

Mimo tego miło wspominam chwile spędzone za kierownicą hulajnogi od Frugal. Pojazd jest praktyczny, stabilny i zwinny, co w miejskiej dżungli przecież liczy się najbardziej…

Specyfikacja