TEST: Elgato Stream Deck +

Od czasu premiery pierwszej wersji Elgato Stream Deck urządzenie to stało się niezbędnym dodatkiem dla każdego, kto transmituje strumieniowo na Twitchu lub YouTube i chce, aby dostęp do najczęściej używanych przez niego funkcji był jak najprostszy. Aktualnie rodzina tych urządzeń jest dość liczna, a najnowsze z tej serii właśnie wpadło w moje ręce – Elgato Stream Deck +.

Stream Deck to w istocie klawiatura z programowalnymi przyciskami, zasilana przez USB, w której w najnowszym modelu znajdziemy także cztery pokrętła, dodające nieco analogowej funkcjonalności, a także pasek dotykowy.

Oprócz tego Stream Deck + to kolejna klasyczna wersja produktu Elgato. Istnieje w sumie osiem przycisków, którymi można sterować, każdy z własnym wyświetlaczem i opcjami konfiguracji, ustawiania ikon i funkcji. Chociaż głównym zastosowaniem tych przycisków jest korzystanie z Twitcha, YouTube’a lub programów takich jak OBS, dostępnych są setki wtyczek do innych aplikacji, dzięki którym Stream Deck + jest doskonałym urządzeniem zwiększającym produktywność.

Jak można zatem w praktyce wykorzystać Stream Decka? Może on np. posłużyć do sterowania prezentacją w PowerPoincie czy Keynocie, kontrolować oświetlenie inteligentnego domu, internetową kamerkę, multimedialny odtwarzacz czy serwis streamingowy. Wyświetli też informacje z naszego kalendarza czy prognozę pogody. Można mu przypisać oczywiste skróty w aplikacjach biurowych. Elgato Stream Deck + to urządzenie, które przyda się każdemu, kto poszukuje mechanizmu upraszczającego jego życia – pracę, rozrywkę czy domowe obowiązki. I choć brzmi to dość skomplikowanie, obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna.

Pod względem fizycznym Stream Deck + to dobrze wyglądające urządzenie – imponująco prezentujące się na biurku o solidnej, teksturowanej ramie, która przynajmniej w jakimś stopniu uzasadnia cenę 900 PLN. Kąt, pod którym jest ustawiony, jest wygodny i nie powoduje większego wysiłku przy używaniu. Same przyciski są dość duże, a wyświetlacze w nich wystarczająco jasne, aby można było z nimi pracować zarówno w dzień, jak i po zmroku. Pasek dotykowy również jest dość responsywny, podobnie jak same pokrętła.

Choć Stream Deck + to elegancki gadżet, nie da się ukryć, że przy swojej cenie będzie interesował przede wszystkim osoby, które mają już poważny powód do jego używania. Aplikacje (nawet Elgato ma własną!), które pozwalają na uruchomienie tej samej funkcjonalności, np. na ekranie tabletu, wielu użytkownikom wystarczą. Dla innych lepiej sprawdzi się bardzo dobrze zaprojektowane, dedykowane urządzenie z fizycznymi przyciskami. Poza kwestią trochę niższej ceny przydałoby się także, by Stream Deck był bezprzewodowy.

Stream Deck + to zdecydowanie przydatne narzędzie nie tylko dla streamerów, ale także tych, którzy po prostu chcą, aby ich workflow czy obsługa smart home były tak proste i łatwe, jak to tylko możliwe. Nie każdy pokocha gadżet od pierwszego wejrzenia, ale kiedy kliknie…

Specyfikacja

CENA 899 PLN

899 PLN PORT USB-C

USB-C WYMIARY 110 x 138 x 140 mm

110 x 138 x 140 mm WAGA 465 g