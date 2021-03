Telewizory Samsung z ułatwieniami dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Podczas targów CES 2021 Samsung zapowiedział, że w 2021 roku rozwinie funkcjonalność swoich telewizorów Neo QLED i innych wybranych modeli, zwiększając także ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Telewizor to swego rodzaju portal, który łączy widzów ze światem. Daje do dyspozycji coraz więcej treści, dostarczając informacje o bieżących wydarzeniach oraz poszerzając serialowo-filmową bibliotekę VOD. Osoby z niepełnosprawnościami mogły do tej pory napotykać bariery w postaci niedostosowanych do potrzeb podstawowych funkcji telewizora. Teraz, korzystając z nowych rozwiązań zaproponowanych przez Samsung w modelach telewizorów Neo QLED 2021, łatwiej dostosują dźwięk i obraz do swoich preferencji.

Sign Language Zoom

Język migowy przekazuje osobom niesłyszącym za pomocą gestów i ruchów dłoni to, co jest mówione. Ten sam gest może jednak mieć różne znaczenia w zależności od ułożenia ust i wyrazu twarzy tłumacza, dlatego aby poprawnie odczytać przekaz, należy brać pod uwagę wszystkie te czynniki.

W telewizorach Samsung Neo QLED i innych, wybranych modelach, które pojawią się w 2021 roku, wykorzystano opracowany przez firmę Samsung algorytm sztucznej inteligencji (AI), który automatycznie rozpoznaje język migowy i powiększa obraz tłumacza aż o 200%. Użytkownicy będą mogli również wybrać obszar ekranu, który chcą powiększyć, jak również zmodyfikować powiększony obraz tak, by lepiej widzieć szczegóły, takie jak pytania wyświetlane podczas quizu czy tabele wyników prezentowane w transmisjach sportowych.

Odrębne napisy

Dostawcy treści wraz z prezentowanymi programami telewizyjnymi często oferują dziś opcję wyświetlania napisów, dzięki którym osoby niesłyszące mogą śledzić to, co dzieje się na ekranie. Zdarza się jednak, że oryginalna treść jest opatrzona napisami, które nakładają się na te dostarczane przez dostawcę treści, uniemożliwiając ich odczytanie.

Tu pomocna będzie możliwość skorzystania z odrębnych napisów. Funkcja ta pozwoli wyświetlać tekst, który jest przeznaczone dla osób niesłyszących, w innym obszarze niż ten, który stanowi element nadawanego programu. Użytkownicy będą mogli ponadto zmienić w napisach kolory tła i tekstu, dodatkowo poprawiając ich widoczność.

Multi-output Audio

Podczas oglądania telewizji z rodziną czy przyjaciółmi osoby niedosłyszące mogą potrzebować, by dźwięk ustawiony był trochę głośniej, co może okazać się niekomfortowe dla pozostałych widzów. Aby każdy mógł korzystać z rozrywki w najbardziej komfortowych dla siebie warunkach, Samsung wprowadzi w swoich telewizorach jednoczesną obsługę kilku wyjść dźwięku.

Osoby niedosłyszące będą mogły teraz korzystać z urządzenia łączącego się poprzez Bluetooth, by słuchać ścieżki dźwiękowej oglądanego programu ze wzmocnionym dźwiękiem, nie wpływając na wrażenia pozostałych widzów. Na takim urządzeniu, które można połączyć bezpośrednio z telewizorem, użytkownik będzie mógł ustawić głośność na odpowiadającym mu poziomie.

Firma Samsung zapowiedziała, że nadal będzie podejmować działania i opracowywać innowacje, które zapewnią wszystkim odbiorcom wyjątkowe wrażenia z oglądania.