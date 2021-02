Superbohaterowie DC Universe znowu w akcji!

Oczekiwanie na kolejne emocjonujące przygody Wonder Woman pozwala ponownie zanurzyć się w fascynującym świecie superbohaterów. Piękne kadry, nagłe zwroty akcji i ciągła walka dobra ze złem – wszystko to można znaleźć w kultowej Kolekcji DC. Dla fanów przygotowaliśmy wydania najsłynniejszych tytułów na Blu-ray i DVD. Znani i uwielbiani bohaterowie już teraz mogą pojawić się w każdym domu!

Wonder Woman

Tegoroczna aura zimowej izolacji skłania do długich wieczorów z filmem. Tym bardziej warto przypomnieć sobie pierwszą część ,,Wonder Woman”. Główna bohaterka, zanim stała się superbohaterką, była Dianą, księżniczką Amazonek. Wychowała się na odległej, rajskiej wyspie. Pewnego dnia rozbił się tam amerykański pilot, który opowiedział Dianie o wielkim konflikcie ogarniającym świat. Księżniczka porzuciła więc swój dom przekonana, że może powstrzymać zagrożenie. W walce u boku ludzi odkryła pełnię swojej mocy i swoje prawdziwe przeznaczenie. W rolę Wonder Woman wcieliła się słynna już izraelska aktorka Gal Gadot. Tak opowiadała przed laty o swej roli:

– W tej postaci pociągała mnie jej różnorodność, a zarazem umiejętność osiągnięcia wewnętrznej harmonii. To najpotężniejsza wojowniczka w komiksach, ale potrafi też być bezradna, wrażliwa, pewna siebie i zdezorientowana… za jednym zamachem. Poza tym nigdy nie kryje się ze swoją inteligencją i emocjami.

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości

Filmy z Kolekcji DC słyną z kultowych postaci. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się Batman. Swoje zdolności zawdzięcza on treningowi fizycznemu, gadżetom i szybkim pojazdom. W rodzinnym mieście Gotham City pomaga mieszkańcom i pilnuje porządku każdego dnia. W rolę Batmana wcielali się najsłynniejsi aktorzy ostatnich lat, a wśród nich także Ben Affleck. Przy okazji premiery filmu ,,Batman vs. Superman: Świt sprawiedliwości” tak mówił o swej roli:

– Jako dziecko byłem fanem tej postaci, szczególnie w komiksach z serii o Mrocznym Rycerzu Franka Millera. Czyny Supermana wzbudzają u Bruce’a Wayne’a niemal irracjonalną wściekłość. Ten rozpaczliwy gniew i nienawiść stanowiły świetny punkt wyjścia dla budowania postaci.

Legion samobójców

Największa feeria gwiazd i zjawiskowych bohaterów czeka na widzów w kultowej już superprodukcji ,,Legion samobójców”. Komiksowi złoczyńcy Harley Quinn, Joker, Deadshot, Enchantress, Katana, El Diablo, Killer Croc i Slipknot jednoczą siły. Bezwzględna i cyniczna agentka Amanda Waller (Viola Davis) angażuje do niego najgroźniejszych przestępców przetrzymywanych w specjalnym więzieniu Belle Reve w Luizjanie. Wśród nich są: zawodowy zabójca Deadshot (Will Smith), niebezpieczna psychopatka Harley Quinn (Margot Robbie), obdarzony mocą panowania nad ogniem były gangster El Diablo (Jay Hernandez), złodziej Kapitan Boomerang (Jai Courtney), genetyczny mutant Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje) oraz seryjny morderca Slipknot (Adam Beach). Ich dowódcą na polu walki zostaje doświadczony pułkownik Rick Flag (Joel Kinnaman).

Największą gwiazdą superprodukcji okazała się piękna Margot Robbie, która wcieliła się w postać Harley Quinn. Jej kreacja została zgodnie przez krytyków i widzów uznana za największy atut filmu.

– Nie miałam pojęcia o Legionie samobójców. Jako dziecko nie czytałam komiksów i nie znałam całej związanej z tym otoczki. Jednak scenarzystą i reżyserem filmu był David. W tym przypadku nie miałam wątpliwości, że zrobiłabym wszystko, aby z nim pracować. „Dzień próby” to dzieło sztuki. „Bogów ulicy” widziałam cztery razy. „Furia” nie miała sobie równych. Odbyliśmy niespełna 20-minutową rozmowę na Skypie, podczas której przedstawił mi bardzo ogólny zarys postaci. Przekonał mnie – wspomina Margot Robbie.

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

Niedługo po wydarzeniach przedstawionych w „Legionie samobójców” życie Harley Quinn (Margot Robbie) wali się w gruzy. Jej związek z Jokerem się rozpada, a ona sama, po raz pierwszy od dawna, może liczyć tylko na siebie. Pewnej nocy, po hucznej imprezie w klubie Romana Sionisa (Ewan McGregor), Harley postanawia stać się samodzielną. Walkę zaczyna w ,,Ptakach Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)” od wysadzenia w powietrze fabryki chemikaliów, w której przed laty przysięgała wierność Jokerowi. Wieść o tym, iż Harley jest samotna lotem błyskawicy obiega całe Gotham. A że dziewczyna ma wielu wrogów – z Romanem Sionisem znanym, jako bezwzględny gangster Czarna Maska na czele, jej życie znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.

− Ten film to dzika jazda i mnóstwo dobrej zabawy. Pokazuje życie z punktu widzenia Harley: nieprzewidywalne, niepoukładane, zabawne, niebezpieczne, cieszące serce. Zawierające wszystkiego po trochu, tak jak ona sama – mówi o produkcji Margot Robbie.

W ofercie filmów z Katalogu DC znajdują się także m.in.:

LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI, reż. Zack Snyder, USA 2017

Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana, Bruce Wayne prosi Dianę Prince o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety.

AQUAMAN, reż. James Wan, USA 2018

Hit kinowy! Najbardziej dochodowy film oparty na komiksach DC w historii! Aquaman odkrywa przed nami początki pochodzącego z Atlantydy półczłowieka Arthura Curry’ego i najważniejszą wyprawę jego życia, w trakcie której przekona się, czy jest godzien odziedziczonego tytułu króla.

SHAZAM!, reż. David F. Sandberg, USA 2019

Poznaj najzabawniejszego superbohatera uniwersum DC! Billy Batson (Asher Angel) to 14-letni spryciarz, który potrafi w magiczny sposób przemieniać się w dorosłego herosa (Zachary Levi), wypowiadając jedno słowo: Shazam! Jego świeżo odkryte moce zostają wystawione na próbę, kiedy staje oko w oko ze złym doktorem Thaddeusem Sivaną (Mark Strong).