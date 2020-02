Sony Xperia 1 II oficjalnie

Xperia 1, smartfon z „kinowym” wyświetlaczem, była ciekawym eksperymentem, ale niepozbawionym błędów. Teraz Sony prezentuje jej następcę, Xperię 1 II, telefon z imponującym aparatem fotograficznym i wydajną specyfikacją.

Telefon otrzymał znany z pierwszej generacji 6,5-calowy wyświetlacz OLED 4K HDR w formacie 21:9 CinemaWide, wyposażony w funkcję regulowania balansu bieli i technologię rozmycia obrazu, która ma dawać efekt znany z ekranów o odświeżaniu 90 Hz. Urządzenie jest wodoodporne w klasie IP68 i IP65, co pomaga chronić potężne podzespoły: Snapdragona 865, 8 GB pamięci RAM, pamięć wewnętrzną 256 GB i sporą baterię o pojemności 4 000 mAh. Do dyspozycji dostaniemy także minijacka audio oraz modem Qualcomm X55, który pozwoli telefonowi na łączenie się z sieciami 5G. Co ciekawe, ten ostatni będzie dostępny jedynie w niektórych wersjach Xperii 1 II, w tym tej europejskiej.

Sony zadbało także o fotograficzne umiejętności urządzenia. Otrzymało ono aparat główny składający się z trzech „oczek” o rozdzielczości 12 Mpix, z obiektywami Zeiss’ pokrytymi antyodblaskową warstwą, oraz dodatkowej kamerki z czujnikiem głębi. Aparat ma wiele zaawansowanych trybów pracy: potrafi on wykonać serię zdjęć z prędkością 20 ujęć na sekundę, regulować autofokus z prędkością 60 razy na sekundę i śledzić oczy nagrywanego lub fotografowanego modela – teraz może być nim także zwierzę. Aparat umożliwia nagrywanie wideo w jakości 4K 60 kl./s lub 2K 120 kl./s. Z przodu znajdziemy natomiast 8-megapikselową kamerkę do selfie. Cena urządzenia jest na chwilę obecną nieznana, ale powinno ono trafić do sklepów późną wiosną.

To nie jedyna nowość zaprezentowana przez Sony. Producent pochwalił się także nowym modelem ze średniej półki, Xperią 10 II, która otrzyma 6-calowy ekran OLED 1080p o formacie 21:9, Snapdragona 665 i potrójny aparat 8 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix. Ma on również wiosną trafić na wybrane rynki. Ponadto poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących tajemniczego projektu Xperia Pro. Smartfon ten przypomina Xperię 1 II, ale może on łączyć się z profesjonalnymi kamerami filmowymi poprzez HDMI, pełniąc funkcję ekranu z podglądem. Nakręcone wideo będzie można następnie przesłać do sieci za pomocą łączności 5G. Na razie producent nie zdradził ceny i daty premiery Xperii Pro; wiadomo jedynie, że najpierw ukaże się on w Stanach Zjednoczonych.