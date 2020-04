Sony Interactive Entertainment wprowadza w życie inicjatywę Play At Home

W ramach podziękowania dla wszystkich osób wnoszących wkład w zmniejszenie skutków pandemii firma Sony Interactive Entertainment ogłosiła inicjatywę Play At Home, która obejmuje trzy elementy. Po pierwsze, wpłatę na rzecz wsparcia osób pracujących na pierwszej linii walki z pandemią. Po drugie, bezpłatne gry zapewniające rozrywkę społeczności użytkowników PlayStation w domu i po trzecie, ustanowienie funduszu wspierającego mniejsze, niezależne studia w dalszym tworzeniu świetnych tytułów dla wszystkich graczy pomimo trudności finansowych.

Wpłata na cele charytatywne

Za pośrednictwem wartego 100 mln USD funduszu Sony Global Relief Fund for COVID-19 firma będzie wspierać osoby walczące z tą pandemią na pierwszej linii, dzieci i nauczycieli pracujących zdalnie, a także społeczność twórców.

Bezpłatne gry w ramach inicjatywy Play At Home

Aby wesprzeć inicjatywę Play At Home, PlayStation oferuje graczom bezpłatnie [1] gry: Uncharted – Kolekcja Nathana Drake’a oraz Journey przez określony czas. Gry można pobierać od 16 kwietnia o 5:00 do 6 maja 2020 o 5:00 i zostaną one w bibliotece użytkowników na zawsze.

Dla większości graczy Uncharted – Kolekcja Nathana Drake’a nie wymaga żadnego przedstawiania. Ta kolekcja zremasterowanych na PlayStation 4 trzech tytułów studia Naughty Dog obejmuje Uncharted: Fortuna Drake’a, Uncharted 2: Pośród złodziei oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake’a. Trudno o lepszą porę na przygody z udziałem Nathana Drake’a i innych słynnych postaci oraz wartką, pełną akcji grę z poszukiwaniem skarbów.

Druga dostępna bezpłatnie gra, to Journey, czyli piękna i ceniona gra przygodową, która wzrusza i urzeka tajemniczością. Jej ponadczasowy przekaz będący afirmacją życia może być teraz jeszcze ważniejszy niż kiedykolwiek przedtem.

Zgodnie z celem SIE związanym z zachowywaniem dostępu do Internetu pobieranie gier w USA i Europie może trwać nieco dłużej. Takie kroki zostały podjęte, aby zapewnić dostęp wszystkim użytkownikom.

Wsparcie finansowe dla twórców

Niezależni deweloperzy stanowią filar społeczności gamingowej i SIE zdaje sobie sprawę z trudności oraz problemów finansowych, z którymi zmaga się wielu mniejszych twórców gier. W związku z tym SIE powołuje fundusz, aby wspierać ich w tym trudnym okresie. Na pomoc niezależnym deweloperom firma przeznaczyła 10 mln USD. Więcej informacji o funduszu oraz kryteriach uczestnictwa udostępnimy wkrótce.

W czasach dystansowania fizycznego, gry oferują fanom chwile wytchnienia i radości, a Sony Interactive Entertainment mam zaszczyt zapewniać im tak potrzebną rozrywkę. Firma jest świadoma, że to tylko drobny krok, i jest wdzięczna, że możemy okazywać wsparcie swoim graczom, społecznościom i partnerom.

Pełna informacja znajduje się na oficjalnym blogu PlayStation pod tym linkiem.

[1] W Niemczech i Chinach użytkownicy będą mieli bezpłatny dostęp do gier Knack 2 i Journey od 16 kwietnia o 5:00 (15 kwietnia o 20:00 czasu PDT) do 6 maja 2020 o 5:00 (5 maja o 20:00 czasu PDT).