Snapchat odświeża wygląd aplikacji

Rynek aplikacji skierowanych do młodzieży zmienia się tak szybko, że czasami trudno za nim nadążyć. Aby utrzymać zainteresowanie młodej widowni, programy muszą cały czas dodawać nowe funkcje i zmieniać się zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. Teraz przyszedł czas na odświeżenie Snapchata.

Nowa wersja aplikacji to przede wszystkim dodanie umieszczonego u dołu ekranu „paska akcji”. Znajdą się na nim skróty do wszystkich najważniejszych opcji Snapchata – nagrywania wideo, czatów i ekranu społeczności, a także dwóch nowych zakładek: Snap Map i oryginalnej zawartości. Ta pierwsza to mapa, na której możemy zobaczyć, gdzie nasi znajomi nagrali ostatnie „snapy” oraz oglądać klipy wykonane w naszym otoczeniu. Pozwoli ona także na powiązywanie nagrań z konkretnymi miejscami, na przykład restauracjami, a w przyszłości również zamawianie posiłków z dostawa do domu.



Ostatnia zakładka daje nam natomiast dostęp do oryginalnej zawartości Snapchata – krótkich filmów, seriali i dokumentów wyprodukowanych specjalnie z myślą o tej platformie. Już wkrótce ich oferta ma się zdecydowanie powiększyć. Kolejne zmiany widoczne będą w zakładce „Odkrywaj”, gdzie oprócz informacji od znajomych pojawią się także najważniejsze wiadomości, interesujące nas tagi i personalizowana prognoza pogody.



Już wkrótce na Snapchacie skorzystamy także z miniaplikacji – stworzonych przez zewnętrznych deweloperów pluginów, które będzie można otworzyć bezpośrednio w apce. Wśród nich znajdzie się na przykład narzędzie pomagające w codziennej medytacji oraz program do tworzenia pomocnych w nauce fiszek.