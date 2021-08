Samsung The Premiere: Światowa premiera

Chociaż nowoczesne telewizory kuszą soczystym, szczegółowym obrazem i fantastycznym dźwiękiem, to projektory takie jak Samsung The Premiere potrafią zapewnić nam kinowe wrażenia. Ogromny, wyświetlany na ścianie obraz z tego laserowego projektora krótkiego rzutu pozwala przenieść się w sam środek akcji i zapomnieć o świecie rzeczywistym. Jeśli nie dysponujemy perfekcyjną ciemnią, nie szkodzi – Samsung The Premiere LSP9T został stworzony po to, by zamienić każde pomieszczenie w salę projekcyjną.

Projektor potrafi wyświetlać ekran o przekątnej od 100 do 130 cali. Wbrew pozorom do uzyskania kinowego efektu nie potrzebujemy dużo przestrzeni: aby wygenerować 100-calowy obraz, musimy zapewnić mu zaledwie 113 mm odległości od ściany. Technologia Ultra Krótkiego Rzutu pozwala także na łatwiejsze wkomponowanie urządzenia w wystrój naszego pomieszczenia. To szczególnie ważne w niewielkich mieszkaniach, gdzie duży telewizor może zdominować przestrzeń – elegancki The Premiere LSP9T płynnie wtopi się w otoczenie, a jego wykończenie z tkaniny doda mieszkaniu odrobiny ciepła.

Nie musisz też martwić się o dźwięk. The Premier ma wbudowany system audio 4.2 z 40-watowymi głośnikami, a to rzadkość w tego typu urządzeniach. Zastosowana tutaj technologia Samsung Acoustic Beam wykorzystuje 44 otwory do precyzyjnego, przestrzennego rozprowadzenia dźwięku, tak, aby uzyskać jak najbardziej realistyczną oprawę audio.

W filmach, podczas transmisji sportowych czy koncertów muzycznych najważniejsza jest nie tylko wielkość ekranu, ale głównie jakość obrazu. Każdy, kto będzie miał okazję zobaczyć projektor The Premier LSP9T w akcji doceni zalety Technologii Potrójnego Lasera, dzięki której uzyskano doskonałą ostrość obrazu w jakości 4K ze wsparciem dla HDR10+, oraz z wiernie oddanymi kolorami i dynamicznymi kontrastem, porównywalnymi z najnowszymi modelami telewizorów. Dzięki wysokiej jasności 2 800 lumenów, The Premiere LSP9T możemy oglądać filmy nawet w pokojach z światłem słonecznym, co oznacza, że godzina seansu zależy tylko od naszych upodobań, a nie od pory dnia.