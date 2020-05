Samsung QLED najlepszym przyjacielem nowych konsol

Samsung od wielu lat konsekwentnie rozwija telewizory także pod kątem potrzeb graczy. W tym roku firma stawia poprzeczkę jeszcze wyżej, proponując nowe, niespotykane w innych telewizorach funkcje i rozwiązania, dzięki którym telewizory takie jak QLED czy Crystal UHD są idealnym wyborem dla konsoli nowej generacji.

W tym roku telewizory QLED zyskały złącze HDMI 2.1 [1]. To świetna wiadomość także dla osób, które równie mocno co nowych gier wypatrują konsol nowej generacji. HDMI 2.1 pozwoli osiągnąć rozdzielczość 4K w 120 klatkach na sekundę. Oznacza to jeszcze większą płynność obrazu w grach. Złącze jest dostępne w tegorocznych modelach QLED 2020 o przekątnej ekranu 55 cali i więcej.

Telewizory QLED [2] otrzymają także Real Game Enhancer+, czyli ulepszoną funkcję znaną z poprzedniej generacji produktów, która znacząco poprawia jakość obrazu w grach. Dynamiczny Korektorem Czerni zapewnia lepszą widoczność w ciemnych scenach, a Freesync eliminuje efekt „urywanych” rozgrywek.

Ciekawą nowością jest także funkcja Game Multi-View, która pozwala otworzyć na części ekranie dodatkowe okno, gdzie podczas trudnego fragmentu gry można wyświetlić instrukcje innych graczy, dostępne np. na YouTube. To wygodne rozwiązanie pomoże nie tylko pokonać chwilowe przeszkody, ale także doskonalić swoje gamingowe umiejętności. Funkcja dostępna jest zarówno w tegorocznych telewizorach QLED oraz modelach Crystal UHD, takich jak TU8500.

W telewizorach z 2020 roku nie mogło zabraknąć sprawdzonych i lubianych rozwiązań, dzięki którym granie na dużym ekranie jest jeszcze bardziej wciągające. Właśnie dlatego zarówno w serii QLED 2020, jak wybranych modelach Crystal UHD znajdziemy m.in. Automatyczny Tryb Gry [3], wydajny system poprawy płynności Game Motion Plus [4] oraz niskie wartości input lag.

[1] Nie dotyczy modeli z serii Q60T.

[2] Funkcja Real Game Enhancer+ dostępna jest dla wybranych konsoli i telewizorów QLED Q95T, Q90T, Q80T i Q70T.

[3] Funkcja dostępna dla wybranych modeli. Sprawdź specyfikację na Samsung.com.

[4] Nie dotyczy modelu TU7100.