Samsung partnerem projektu „Młoda Sztuka” w DESA Unicum￼

Samsung i DESA Unicum łączą siły. W ramach partnerstwa technologicznego telewizor The Frame na stałe wpisze się w cykl wystaw i aukcji „Młodej Sztuki” w DESA Unicum. W tym roku zaplanowanych jest już 18 wydarzeń z tej serii. W ramach współpracy część prac prezentowanych na wystawach „Młodej Sztuki” można będzie oglądać na telewizorach The Frame.

The Frame, który z założenia stanowi idealnie zbalansowane połączenie sztuki i technologii, coraz wyraźniej wpisuje się w najnowsze trendy w sztuce i ekskluzywne przestrzenie wystawiennicze. Stanowi technologiczne ułatwienie w dostępie do sztuki w jej cyfrowej odsłonie.

W dedykowanym Trybie Sztuka ekran staje się swoistym cyfrowym płótnem, na którym można wyświetlić kolekcję dostępnych dzieł lub sztukę zakupioną w wersji cyfrowej. Dodatkowo, dzięki płatnej subskrypcji Art Store, użytkownicy zyskują dostęp do ponad 1500 prac ze znanych na świecie muzeów i galerii, takich jak Prado w Madrycie czy muzeum Albertina w Wiedniu. W połączeniu z unikatowym designem i możliwością wymiany ramek The Frame z powodzeniem dołączy do domowej kolekcji sztuki – zawsze, gdy nie będzie akurat telewizorem.

Partnerstwo technologiczne firmy Samsung z DESA Unicum przy cyklu „Młodej Sztuki” nie jest przypadkowe. Prezentacja sztuki za pośrednictwem nowoczesnych ekranów z optymalizacją jasności, nasycenia kolorów dla najlepszych efektów to powiew świeżości dla kolekcjonerów, ale także szansa na zaistnienie dla młodych artystów, którzy otwarci są nowe modele prezentacji i sprzedaży sztuki.

Projekt „Młoda Sztuka” realizowany jest w DESA Unicum już od 2008 roku. Jego ideą było stworzenie szansy dotarcia do rynku kolekcjonerskiego twórcom utalentowanym, lecz jeszcze nieznanym szerszej publiczności. Do końca 2021 roku odbyło się 147 aukcji, na których sprzedano 1 239 dzieł za łączną sumę 4,66 mln zł. Średnia wartość sprzedanego obiektu wyniosła prawie 4 tys. zł.

Prace oferowane na aukcjach „Młodej Sztuki” stwarzają zainteresowanym możliwość rozpoczęcia przygody ze sztuką i pięknem. Cena wywoławcza każdej pracy to 1 000 zł, a dzięki formule prelicytacji online można składać swoje oferty zakupu na długo przed samą aukcją.

Na najbliższej aukcji 3 lutego znajdzie się 75 prac.

Wśród autorów znaleźli się twórcy, których dzieła często wystawiane są na aukcjach Młodej Sztuki. Cieszą się one cieszą się uznaniem kolekcjonerów, którzy gotowi są za nie płacić wysokie ceny. Należą do nich między innymi Delfina Olkowicz, Jakub Górski i ATomash. Pojawią się także prace artystów nowych, dla których będzie to pierwsza okazja zaprezentowania się klientom DESA Unicum. Są to między innymi Magdalena Parkitna, Joanna Ambroz czy Aleksandr Yasin.

Obraz Delfiny Olkowicz „Biegnij” z 2021 roku przenosi nas w świat dziecięcych marzeń i radości życia. Dla malarki sztuka jest przestrzenią do zmian i poszukiwań, a moment w którym dotyka jeszcze niezamalowanej powierzchni płótna, staje się osobistą wycieczką w głąb własnej wyobraźni. „Sam proces tworzenia to rozległa, wolna przestrzeń w której łapię oddech. Kiedy maluję wszystko zastyga, zatrzymuje się… to jest moment tylko dla mnie, którym później pragnę się podzielić…”

Malarstwo Marcina Tomaszewskiego (występującego pod pseudonimem ATomash) oparte jest na różnego rodzaju wizjach, irracjonalnych wydarzeniach czy marzeniach sennych. Jego prace wpisują się w nurt surrealizmu i nadrealizmu. Artysta wypracował swój charakterystyczny styl, oparty na własnych, niepowtarzalnych wyobrażeniach i wizjach świata. Jego prace są bardzo dobrze wykonane warsztatowo. Na wystawie prezentowana jest jego praca „Bez tytułu” z 2021 roku.

Z pracą Joanny Ambroz „Spokoju” z 2020 roku wiąże się wyjątkowa historia. Powstała ona jako część cyklu inspirowanego bolesnymi przeżyciami autorki. „W obrazach przeplatają się dwa kolory – kobalt, będący uosobieniem żałoby, zimna i nieodłącznych w przenosinach toreb z Ikei oraz czerwień która jest próbą przełamania, ogrzania emocji, powrotu do siebie. Po trzech końcach świata, trzech przeprowadzkach, zmianie miasta i całej życiowej scenografii mam w głowie jedną myśl: każda, nawet nieudana próba podniesienia się po tragedii jest ważna” – mówi o swoim dziele artystka, doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W procesie tworzenia inspirują ją seksualność, namiętności, emocje i sytuacje bez wyjścia. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz w prywatnych kolekcjach m.in. W USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii czy Finlandii.

Prezentowana na wystawie praca Magdaleny Parkitny „Terra” z 2021 roku, powstała w ramach serii „Żywioły”. Według artystki jest on „autorską interpretacją otaczającej nas natury oraz wynikającej z niej wszechobecnej energii.” Maluje obrazy, których tematem jest głównie człowiek. Często są to portrety kobiet otoczonych naturą lub wzorami geometrycznymi, przyprawione nutą tajemniczości i magii. Artystka otrzymała dyplom magisterski z Wzornictwa i projektowania szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczestniczyła w wielu wystawach, jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Na aukcji nie zabraknie także prac innych znanych artystów, jak Katarzyna Chmiel, Adam Wątor, Aleksandra Bukowska, Romuald Musiolik czy Małgorzata Pabis.

Wszystkie prace można oglądać na wystawie w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A, dostępnej do 3 lutego w godz. 11-19 . Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.