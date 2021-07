Richard Branson leci w kosmos już w tą niedzielę

Podobno nie powinno się sprzedawać rzeczy, których samemu się nie sprawdziło. Z takiego założenia wyszedł Richard Branson, właściciel Virgin Galactic, który na pokładzie zbudowanego przez jego firmę VSS Unity uda się w kosmos.

Richard Branson nie stronił nigdy od wyzwań i wygląda na to, że już za dwa dni stanie się on pierwszym oficjalnym pasażerem swojego programu komercyjnych lotów w kosmos. Całą wyprawę będzie można oglądać na żywo w internecie. Bransonowi będzie towarzyszyć dwóch pilotów i troje dodatkowych pasażerów związanych z programem. Jeśli lot odbędzie się zgodnie z planem Branson wyprzedzi na tym polu Jeffa Bezosa, który planuje dokonać podobnego wyczynu dziewięć dni później na pokładzie Blue Origin. Rozwijany przez Virgin Galactic latami samolot wzniesie się na wysokość blisko 90 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie pasażerowie będą mogli doświadczyć nieważkości i zobaczyć naszą planetę w sposób w jaki niewielu wybrańców miało kiedykolwiek przyjemność. Cała wyprawa ma trwać tylko kilka minut, ale z pewnością będą to minuty, które na dobre zapadną w pamięć wszystkim pasażerom.

Początkowo lot miał się odbyć w okolicach 2015 roku, ale podczas testów samolot VSS Enterprise rozbił się nad pustynią Mojave. Jedne z pilotów zginął na miejscu, a drugi trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Testy zaprojektowanego od nowa modelu VSS Unity rozpoczęły się wtedy w 2016 roku.

Virgin Galactic planuje rozpocząć program pasażerskich lotów w kosmos już w przyszłym roku. Do tej pory ponad 700 osób (z bardzo głębokimi portfelami) zadeklarowało chęć odbycia takiego lotu – wśród nich znaleźli się chociażby Tom Hanks, Justin Bieber czy Lady Gaga.