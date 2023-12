RECENZJA: Zakochany bez pamięci

Eternal Sunshine of the Spotless Mind to na pozór prosta historia mężczyzny, który spotyka kobietę. W praktyce to jednak niezwykle emocjonalna, złożona, prowokująca do myślenia, zapadająca w pamięć, pełna mocy, filozoficzna historia. Opowiada relację Joela i Clementine w bardzo fragmentaryczny i chaotyczny sposób. Może nieco marzycielski, bez wątpienia surrealistyczny i jakby oderwany od rzeczywistości, co nie jest nową techniką w kręceniu filmów, ale w połączeniu z fantastyczną narracją, tworzy niezwykle oryginalne dzieło.

Film porusza wiele wątków filozoficznych, takich jak znaczenie ludzkiej pamięci, tożsamość, egzystencjalizm, determinizm, wolna wola czy etyka. Bada także ideę kompatybilizmu, w której dwie pozornie przeciwstawne idee w rzeczywistości są równoległe i mogą współistnieć. Związek Joela i Clementine jest skazany na porażkę, jest w tym nieunikniony. Nieuchronność to coś, co zawsze mnie przeraża. Często w życiu mam wrażenie, że wszystko nie ma sensu, a moje poglądy filozoficzne sytuują się gdzieś pomiędzy egzystencjalizmem, nihilizmem i absurdem. Ale często czuję, że nie mam wolnej woli, jakbym niczym nie różnił się od zaprogramowanego komputera, jakby moje wybory tak naprawdę nie były moimi. Często mam wrażenie, że determinizm istnieje. Oprócz zgłębiania złożonych tematów filozoficznych, film bada także niezwykle uniwersalne i łatwe do powiązania tematy, takie jak relacje i miłość. Zobaczenie wszystkich tych wątków w Zakochanym bez pamięci sprawia, że jest to absolutnie doskonały film, ponieważ jest zarówno myślowy, jak i instynktowny.

Główni bohaterowie spotykają się na stacji kolejowej i nawiązują rozmowę. Chociaż wtedy nie zdają sobie z tego sprawy, w rzeczywistości byli już parą, a Clementine wymazała Joela z pamięci dzięki usługom specjalistycznej firmy. W stanie wściekłości, goryczy i zdezorientowania – Joel robi to samo, ale świadomy zamówienia tego procesu, błaga, aby go zatrzymać.

Większość związków kończy się niepowodzeniem. Ludzie są albo ogromnie różni, albo zbyt podobni. Stworzenie trwałej, głębokiej więzi międzyludzkiej to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić w życiu, ale jest coś jeszcze trudniejszego – utrzymanie jej. Jednak nawet jeśli więź się kiedyś kończy – należy cieszyć się tą przejażdżką i pielęgnować wspomnienia. O to właśnie chodzi w Eternal Sunshine of the Spotless Mind.