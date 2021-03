Qualcomm prezentuje Snapdragona 780G

Wraz z rozwojem podzespołów mobilnych, funkcje, które niegdyś były dostępne tylko w najdroższych konstrukcjach, powoli trafiają także do tych tańszych. Snapdragon 780G przeznaczony jest do urządzeń ze średniej półki, ale pełnymi garściami czerpie z potężniejszego Snapdragona 888.

Wewnątrz układu znajdziemy procesor Kryo 670, o 40% szybszy od podzespołu zastosowanego w starszym modelu 765G, oraz zupełnie nowy procesor graficzny Adreno 642 – w przypadku grafiki wydajność wzrośnie o 50%. Otrzymał on także zaawansowany silnik sztucznej inteligencji, zapożyczony z flagowego Snapdragona 888; będzie on dwukrotnie szybszy od swojego poprzednika. Całość jest wykonana w procesie 5 nm; to pierwszy procesor z serii „700”, który wykorzystuje tę architekturę, a zatem możemy spodziewać się wyraźnego wydłużenia czasu pracy na baterii.



Układ został wyposażony w ulepszony moduł 5G Snapdragon X53 oraz wsparcie dla standardu Bluetooth 5.2 i Wi-fi 6E. Snapdragon Sound pozwoli na strumieniowanie dźwięku w jakości do 24-bit i 96 KHz. Fotograficzny procesor obrazu Spectra 570 potrafi jednocześnie obsługiwać dane z trzech kamer o rozdzielczości do 25 MP, co w teorii umożliwi robienie zdjęć z kilku obiektywów jednocześnie. Oczywiście to, czy funkcja ta zostanie wykorzystana w praktyce, zależy od producentów. Przekonamy się o tym już wkrótce: pierwsze smartfony ze Snapdragonem 780G pojawią się na rynku w drugim kwartale bieżącego roku.