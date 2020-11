Poznaj funkcje zegarków dla osób aktywnych!

Aktywny tryb życia, przejawiający się jako codzienna wielość zadań i przyjemności, a także duża aktywność fizyczna, to prawdziwe wyzwanie dzisiejszego świata. Z jednej strony pragniemy cieszyć się życiem tak, jak to tylko możliwe, z drugiej ciężko jest czasami znaleźć codzienną motywację i siłę, by po ciężkim dniu w pracy coś jeszcze zrobić dla siebie. Jednak odpowiedni gadżet może okazać się zarówno doskonałą motywacją, jak i uzupełnieniem aktywności. Jednym z doskonałych dodatków dla aktywnych będzie na przykład funkcjonalny zegarek sportowy. Poznajmy bliżej jego możliwości.

Nowoczesny zegarek, który nie jest tylko zegarkiem

Dawne, klasyczne zegarki koncentrowały się na wskazywaniu godziny, czasem także daty. Działały zupełnie samodzielnie i w sposób, który można uznać za najprostszy. Współczesne urządzenia opierają się jednak na wykorzystaniu zaawansowanych technologii i umożliwiają znacznie więcej. Co ważne, działają we współpracy ze smartfonami, dzięki czemu zarejestrowane przez nie parametry można z łatwością odczytać na większym ekranie. Co jednak dokładnie posiadają?

Zegarek dla miłośnika każdego sportu

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, iż innowacyjny zegarek sportowy powinien sprawdzać się idealnie niezależnie od tego, jaki rodzaj aktywności jest podejmowany – od spaceru aż po wymagający trening. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wybór takiego urządzenia, które posiada funkcje kompatybilne z najbardziej ulubionymi przez nas sportami. Najczęstszymi i najbardziej potrzebnymi będą funkcje biegowe, treningowe, pływackie i rowerowe. Przydać może się także funkcja golfowa, idealna dla tych, którzy pasjonują się tym coraz popularniejszym u nas sportem.

Automatyczne zliczanie aktywności

Czasem sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy aktywni. Jeśli na przykład nasza praca wymaga przemieszczania się po mieście i załatwiania różnych spraw, po prostu to robimy, nie zastanawiając się nad krokami i kaloriami. Czy nie byłoby jednak miło, gdybyśmy mogli dowiedzieć się, ile kroków stawiamy w ciągu przeciętnego dnia i ile energii na to tracimy?

Sposobem na sprawdzenie takiej aktywności jest pracujący automatycznie zegarek sportowy. Potrafi on samodzielnie rozpoznać naszą aktywność, zliczać kroki i ustanowić dla nas wymagany cel. Dzięki takiej możliwości zawsze będziemy w pełni świadomi, czy już wykonaliśmy odpowiednią dla naszego zdrowia ilość kroków, czy może lepiej wybrać się jeszcze na spacer.

Ta funkcja doskonale wspomaga motywację i zachęca do większej aktywności. Może stać się powodem nie tylko wstania z kanapy, ale nawet rozpoczęcia wymagających treningów. Zwłaszcza funkcje krokomierza i licznika kalorii są wysoce atrakcyjne, gdyż łatwo dzięki nim można monitorować swoje postępy.

Zegarek jako przewodnik

Dla osób, które kochają długie, piesze wycieczki lub innego rodzaju aktywność na świeżym powietrzu, nowoczesny zegarek może być doskonałym urządzeniem do monitorowania aktualnego i przyszłego stanu pogody. Będzie to użyteczna funkcja zwłaszcza w górach, między innymi podczas podejmowania decyzji, czy warto zapuszczać się dalej na szlak, czy lepiej zawrócić do schroniska. Sprawdzi się także w innych sytuacjach, wymagających wzięcia pod uwagę warunków atmosferycznych. Wśród funkcji pogodowych warto wymienić między innymi prognozę pogody, pomiar aktualnej temperatury oraz wysokości nad poziomem morza.

Miłośnikom wypraw na pewno przypadnie także do gustu kompas i GPS. Pozwolą one na łatwe odszukanie właściwej drogi i dotarcie do upragnionego celu nawet na nowo poznawanym terenie.

Monitoring snu i pulsu

Każda aktywność może spowodować znaczące podwyższenie pulsu, co dla niektórych osób ze względu na ich stan zdrowia może nie być korzystne. Monitoring pulsu będzie w tym przypadku rozwiązaniem, umożliwiającym zaprzestanie danej czynności w przypadku, w którym będzie ona zanadto zmieniała pracę serca.

Jednocześnie dla każdego z nas niezwykle ważny jest odpoczynek. Higiena snu w wielu przypadkach jest zaburzona z powodu aktywności i zmartwień. Monitoring faz snu może być idealny rozwiązaniem, pomagającym sprawdzić, jak przebiega regeneracja i czy coś można zrobić, aby była jeszcze lepsza.

Jak widać, nowoczesny elektroniczny zegarek może kompleksowo poprawić stan zdrowia i każdy element codzienności. Przyda się do mobilizacji i zwiększenia aktywności, wspomoże jej monitoring w trakcie ćwiczeń, dnia pracy i każdej czynności, którą przyjdzie nam wykonać. A co najważniejsze – będzie funkcjonalnym ułatwieniem, współpracującym ze smartwatchem dla jeszcze większej wygody.

Przykładem zegarka, który idealnie spełnia wymienione funkcje, jest Garmin Vivoactive 4S, dostępny na otozegarki.pl. Polecamy!