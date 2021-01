Powerbanki Xtorm Fuel 4 – szybkie ładowanie… w stylowej oprawie

Na polskim rynku pojawiły się właśnie powerbanki Xtorm z nowej serii Fuel 4. Nowości dostępne są w dwóch wersjach (o pojemności 10 000 i 20 000 mAh), potrafią błyskawicznie ładować urządzenia mobilne (zapewniając nawet 59% naładowania baterii iPhone 12 w zaledwie 30 minut)… i wyróżniają się nowoczesnym, stylowym wzornictwem oraz miękkim wykończeniem obudowy. Wraz z nowymi powerbankami debiutuje również nowa szybka ładowarka Xtorm XA020U USB-C 20W z wymiennymi wtyczkami.

Powerbanki Xtorm Fuel 4 zaprojektowano tak, by sprawnie i szybko ładowały wszelkie urządzenia mobilne, po które sięgamy w ciągu dnia – od smartfonów i tabletów, po przenośne konsole do gier, drony, słuchawki, pady czy inne akcesoria. Każde z nowych urządzeń wyposażone jest w dwa porty typu USB-A oraz jeden USB-C (przy czym ten ostatni może służyć zarówno do ładowania powerbanka z sieci, jak i innych urządzeń z powerbanka) – oznacza to, że jednocześnie możemy wykorzystać Xtorm Fuel 4 do ładowania 3 różnych urządzeń.

Co istotne, nowości obsługują technologię szybkiego ładowania QuickCharge 3.0 oraz Power Delivery i zapewniają maksymalną moc na poziomie 20W – co oznacza, że potrafią błyskawicznie uzupełnić energię w kompatybilnych z tymi standardami urządzeniach. Dla użytkowników najnowszego iPhone’a 12 oznacza to na przykład, że podłączając swoje smartfony do powerbanka Xtorm naładują jego akumulator od 0 do 59% w zaledwie 30 minut. Oznacza to, że czas ładowania jest nawet 3x szybszy niż w przypadku standardowych powerbanków.

Ogromnym atutem powerbanków z serii Xtorm Fuel 4 jest również stylowe wzornictwo – obudowa ozdobiona jest przyciągającym oko geometrycznym wzorem i wykończona miękkim w dotyku materiałem.

Wsparcie dla technologii szybkiego ładowania pozwala też na szybkie uzupełnienie energii w samych powerbankach (model o pojemności 10 000 mAh z pomocą szybkiej ładowarki naładujemy od 0 do 100% w zaledwie 2,5h, zaś model 20 000 mAh w niewiele ponad 4h.

Oczywiście, niezbędna do tego będzie odpowiednio szybka ładowarka – takim produktem jest np. debiutujący właśnie w ofercie Xtorm model XA020U USB-C 20W, czyli kompaktowa, szybka ładowarka o mocy 20W, wyposażona w dwa porty USB (1x USB-C Power Delivery 20W oraz 1x USB-A Quick Charge 3.0 (18W) oraz wymienne wtyczki pasujące do gniazdek UE/GB/USA. Warto dodać, że ładowarka bazuje na zaawansowanym chipsecie z azotku galu (GaN), który pozwala na wydajniejsze przetwarzanie większego napięcia i zapobiega nagrzewaniu się podczas ładowania. Cenę modelu XA020U USB-C 20W ustalono na 129 zł.

XTORM Powerbank 10000 mAh 20W kosztuje 179 zł, mierzy 136 x 71 x 15 mm i waży 215 g. Model XTORM Powerbank 20000 mAh 20W wyceniono na 219 zł, zaś jego gabaryty to 136 x 71 x 26 mm i 376 g.

Więcej informacji o nowościach Xtorm znaleźć można na stronie dystrybutora – firmy K Consult.