Potęga pamięci: SanDisk Extreme Portable SSD V2 i SanDisk Extreme PRO Portable SSD

Czy istnieje uniwersalny gadżet? Sprzęt, który wywoła uśmiech na twarzy każdego obdarowanego, i okaże się przydatny niezależnie od jego wieku i zainteresowań? Naszym zdaniem takim urządzeniem jest nośnik SSD: w obecnych czasach wszyscy gromadzimy dużo dokumentów, zdjęć i filmów. Dla niektórych są one nieodłącznym elementem pracy, dla innych ulubionym sposobem kreatywnej ekspresji, a dla jeszcze innych – formą utrwalenia najpiękniejszych wspomnień. Właśnie dlatego odpowiedni wybór dodatkowej pamięci jest bardzo ważny: nie warto powierzać swoich cennych zbiorów dyskowi, który może łatwo ulec mechanicznemu uszkodzeniu lub przypadkowemu zamoczeniu.

Z pomocą przychodzi nam druga generacja popularnej serii SanDisk Extreme Portable SSD – kompaktowe, zgrabne urządzenia, które potrafią pomieścić od 500 GB do 2 TB plików. Charakteryzują się one wytrzymałą konstrukcją i wysokimi prędkościami zapisu i odczytu danych, a także pozwalają chronić dokumenty przed niesprzyjającymi warunkami otoczenia i ingerencją osób trzecich. Nośniki są na tyle uniwersalne, że przypadną do gustu wszystkim użytkownikom, od uczniów i studentów, aż po pracowników biurowych oraz kreatywnych artystów. Sprawdźmy, w jaki sposób ułatwią one życie każdej z wymienionych grup.

Dla uczniów i studentów

Sami pamiętamy to dobrze z czasów szkolnych i uniwersyteckich – w trakcie każdego semestru uczeń gromadzi górę wszelkiego rodzaju notatek, materiałów i schematów. Teraz, gdy nauczanie przeniosło się przede wszystkim do sfery wirtualnej, oznacza to dziesiątki plików z każdego przedmiotu, w tym sporo ważące nagrania z e-lekcji czy elektroniczne wersje podręczników. Powstaje problem – gdzie to wszystko pomieścić?

Nośnik SanDisk Extreme Portable SSD V2 wydaje się stworzony z myślą o młodych, aktywnych użytkownikach. Odporny na upadki, zamoczenie i zapiaszczenie, dysk pozostanie funkcjonalny nawet wtedy, gdy uczeń w chwili nieuwagi strąci go z biurka lub skropi wodą z kubka. Jego przyjemne w dotyku, silikonowe pokrycie dba o to, żeby sprzęt nie przesuwał się, a wygodny uchwyt pozwala na zawieszenie go na smyczy lub karabińczyku. Z takimi zabezpieczeniami nie ma obaw, że coś się zepsuje, a my tuż przed sprawdzianem lub egzaminem będziemy musieli prosić znajomych o notatki.

SanDisk Extreme Portable SSD V2 dostępny jest w trzech wersjach pojemności: 500 GB, 1 TB i 2 TB. Przestrzeń ta wystarczy na niejeden rok szkolny lub akademicki. Uczniowie i studenci nie będą już musieli zastanawiać się, czy zachować notatki z zeszłego semestru, czy też je skasować – takie materiały przydadzą się nie tylko na przyszłych zajęciach, ale także posłużą przyszłym generacjom adeptów danego kierunku.

Dla pracowników

W środowisku biurowym dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa plików. Z jednej strony niezwykle istotne jest regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych dokumentów – w końcu nigdy nie wiadomo, kiedy w trakcie pracy nad projektem zepsuje się nam sprzęt służbowy i będziemy musieli przenieść pracę na inny komputer. Oprócz tego kluczowe pliki powinny być zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz i możliwością otwarcia przez nieuprawnione do tego celu osoby.

SanDisk Extreme Portable SSD V2 to idealne rozwiązanie dla pracowników stawiających na wydajność – nośnik SSD i złącze USB-C zapewniają prędkość odczytu do 1 050 MB/s i zapisu sięgającą nawet 1 000 MB/s, dzięki czemu backup plików zajmuje dosłownie kilka sekund. Sprzęt podłączymy do komputera za pomocą portu USB 3.2 drugiej generacji – to nie tylko wygodne, ale także wydajne rozwiązanie. Po zapisaniu dokumentów na dysku zewnętrznym możemy być spokojni o ich los: wytrzymała, wodo- i pyłoodporna obudowa IP55 zatroszczy się o ich bezpieczeństwo; SanDisk Extreme Portable SSD V2 jest zresztą objęty pięcioletnim, limitowanym okresem gwarancyjnym.

Wielu przedsiębiorców skorzysta także z funkcji zabezpieczania plików hasłem – jest ona dostępna dla systemów operacyjnych Windows 8 i 10 oraz macOS wersji 10.9 i nowszych. Ochrona wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie AES, które powszechnie stosowane jest w rozwiązaniach smart home i profesjonalnych systemach cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu możemy być spokojni o bezpieczeństwo firmy, nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży nośnika – ważne dokumenty nie wpadną w niepowołane ręce.

Dla profesjonalistów

Pamięć zewnętrzna to właściwie niezbędny dodatek dla artystów i pracowników kreatywnych – zdjęcia, pliki graficzne, klipy wideo czy modele 3D zajmują sporo miejsca. W trakcie procesu twórczego zapisujemy dziesiątki kopii zapasowych (w końcu nie chcemy stracić efektów naszej ciężkiej pracy), które często owocują kilkunastoma wariantami danego zdjęcia lub obrazu po obróbce. Przeniesienie swojej kolekcji fotek i grafik na nośnik SSD to także kwestia wygody; dzięki temu możemy zabrać swoje portfolio do kieszeni i zaprezentować je znajomym lub potencjalnemu pracodawcy.

Na wiecznie niewystarczającą ilość miejsca szczególnie narzekają miłośnicy fotografii: w końcu trudno uchwycić to jedno idealne ujęcie za pierwszym razem. SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 zdobędzie ich serca czystą wydajnością: dzięki wysokim prędkościom odczytu/zapisu do 2000 MB/s, przenoszenie kolekcji zdjęć z całego dnia w plenerze zajmie dosłownie sekundy. Koniec z czekaniem na zapis fotek – z tym dyskiem będziemy mogli od razu przystąpić do wyboru najlepszych ujęć i ich obróbki. Co więcej, obudowa z kutego aluminium pełni funkcję radiatora, aby zapewnić prędkość na stałym, wysokim poziomie. Od 1 do 2 TB miejsca wystarczy na wiele niezapomnianych sesji zdjęciowych.

Nośnik od SanDisk jest wodo- i pyłoodporny w klasie IP55, a także dobrze chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi. To dobra wiadomość dla fotografów plenerowych i miłośników podróży – mogą oni wybrać się w teren i zabrać dysk ze sobą bez obaw o los swoich prac. Lekka, kompaktowa konstrukcja nie zajmie dużo miejsca w torbie fotograficznej, a uchwyt na karabińczyk pozwoli zabezpieczyć nośnik tak, aby ten nie wypadł, gdy myszkujemy w plecaku w poszukiwaniu odpowiedniego obiektywu lub lampy błyskowej.

Ceny SanDisk Extreme Portable SSD V2 zaczynają się od 720 PLN za wersję 500 GB. Z kolei SanDisk Extreme PRO Portable SSD o pojemności 1 TB kosztuje 1305 zł. W tej cenie otrzymujemy nie tylko wydajny, wytrzymały nośnik SSD, ale także pewność, że nasze cenne dokumenty będą bezpieczne w każdej sytuacji.

Więcej informacji o nowych dyskach SanDisk znajdziesz na stronie producenta:

SanDisk Extreme Portable SSD V2

SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2